В селе под Пермью построят новый жилой комплекс

Построить ЖК должны в течение семи лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Застройщик «Финпроект» заключил с минимущества Пермского края договор о застройке территории в селе Фролы Пермского муниципального округа. Населенный пункт находится в нескольких километрах от краевой столицы. Об этом сообщается на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью региона.

«С ООО „Специализированный застройщик ‚Финпроект‘“ заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в с. Фролы Пермского муниципального округа Пермского края», — говорится на сайте. Застройщик победил в конкурсе, который прошел в сентябре.

ЖК должны построить в течение семи лет после заключения договора. Планируется, что общая площадь застройки составит 11,9 га, высотность домов не превысит 14 этажей. Также подрядчик должен будет создать транспортную и социальную инфраструктуру. В компании заявили, что также построят детсад на 280 мест. Минимущество начало искать подрядчика для застройки пустующей территории в селе еще в августе. Начальная цена лота составляла 14,2 млн рублей. Участок находится рядом с землей, на которой возводится ЖК «Новая Пермь».

Ранее губернатор Пермского края отмечал, что в рамках комплексного развития территорий можно привлекать федеральную поддержку для возведения и реновации микрорайонов, а также для создания социальной инфраструктуры для людей. По словам главы региона, нужно использовать этот инструмент не только в Перми, но и во всей Пермской агломерации. На сегодня в Перми и Пермском муниципальном округе пять соглашений о комплексном развитии территорий, три из них — в Перми.