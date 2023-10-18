Расписание в переполненной школе Салехарда скорректируют после жалоб родителей

Новый директор школы смогла договориться с возмущенными родителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Расписание занятий в школе №2 Салехарда (ЯНАО) будет скорректировано с начала второй четверти после жалоб родителей. Как сообщила в своем telegram-канале директор учебного заведения Марина Колчина, количество учащихся соответствует санитарным нормам, тем не менее потоки школьников разведут.

«Со второй четверти во второй школе будет подкорректирована продолжительность перемен для разных параллелей. Предложения по „разведению“ потоков обсудили вчера родители, администрация второй школы и менеджмент окружного и городского образования», — говорится в сообщении руководителя.

Общее время перемен, определенное нормативами, будет соблюдено. Решено сделать время больших перемен разным у параллели 5 и 8-9, а также 11 классов. Вопрос по 6 классам будет решен на следующей неделе.

Согласно информации директора, проектная мощность школы — 1200 человек. При этом в первую смену учатся 1140 детей, во вторую — 913.

Ранее возмущенные родители пожаловались на переполненность образовательного учреждения после того, как туда временно перевели учащихся другой школы, закрытой на ремонт. По словам участников встречи, на переменах в школьных коридорах происходит давка, а самим учащимся угрожает опасность из-за нарушения санитарных и противопожарных норм.