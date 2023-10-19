Путин ввел штрафы за перевозку вейпов внутри РФ

19 октября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Штраф за перемещение запретной продукции будет от 15 до 25 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За перемещение по РФ немаркированных сигарет и другой табачной продукции сверх установленной нормы можно получить штраф до 25 тысяч рублей. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Физлица будут нести ответственность за нарушение запрета на перемещение по территории РФ табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, на которых нет спецмарки или идентификационных средств в соответствии с российским законодательством. Штраф могут назначить от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом нарушения. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что правительство получило законопроект о полном запрете продажи вейпов в России для подготовки заключения, после чего документ будет снова направлен в Госдуму. В Государственной думе намерены принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами, передает RT.

За перемещение по РФ немаркированных сигарет и другой табачной продукции сверх установленной нормы можно получить штраф до 25 тысяч рублей. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Физлица будут нести ответственность за нарушение запрета на перемещение по территории РФ табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, на которых нет спецмарки или идентификационных средств в соответствии с российским законодательством. Штраф могут назначить от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом нарушения. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что правительство получило законопроект о полном запрете продажи вейпов в России для подготовки заключения, после чего документ будет снова направлен в Госдуму. В Государственной думе намерены принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами, передает RT.