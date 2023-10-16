В России хотят полностью запретить продажу вейпов

Правительство получило законопроект о полном запрете продажи вейпов в России для подготовки заключения, после чего документ будет снова направлен в Госдуму. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
«Мы понимаем, что запрет — это определенные выпадающие доходы, которые сегодня участвуют в формировании бюджета, но для нас здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета. Законопроект, внесенный два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перевнесен в Госдуму», — сказал Ярослав Нилов.
В пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении URA.RU) говорится, что ограничительные меры по продаже вейпов легко обходятся и их продолжают продавать несовершеннолетним, поэтому следует полностью запретить их реализацию. «Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», — объясняется в документе.
В апреле Госдума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди несовершеннолетних. За запрет продажи вейпов подросткам выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Впоследствии президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.
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