В России хотят полностью запретить продажу вейпов

Депутат Нилов: правительству направили закон о полном запрете вейпов в РФ

17 октября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Вейпы могут исчезнуть с прилавков магазинов, отметил Ярослав Нилов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство получило законопроект о полном запрете продажи вейпов в России для подготовки заключения, после чего документ будет снова направлен в Госдуму. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Мы понимаем, что запрет — это определенные выпадающие доходы, которые сегодня участвуют в формировании бюджета, но для нас здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета. Законопроект, внесенный два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перевнесен в Госдуму», — сказал Ярослав Нилов. В пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении URA.RU) говорится, что ограничительные меры по продаже вейпов легко обходятся и их продолжают продавать несовершеннолетним, поэтому следует полностью запретить их реализацию. «Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», — объясняется в документе. В апреле Госдума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди несовершеннолетних. За запрет продажи вейпов подросткам выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Впоследствии президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство получило законопроект о полном запрете продажи вейпов в России для подготовки заключения, после чего документ будет снова направлен в Госдуму. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Мы понимаем, что запрет — это определенные выпадающие доходы, которые сегодня участвуют в формировании бюджета, но для нас здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета. Законопроект, внесенный два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перевнесен в Госдуму», — сказал Ярослав Нилов. В пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении URA.RU) говорится, что ограничительные меры по продаже вейпов легко обходятся и их продолжают продавать несовершеннолетним, поэтому следует полностью запретить их реализацию. «Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», — объясняется в документе. В апреле Госдума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди несовершеннолетних. За запрет продажи вейпов подросткам выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Впоследствии президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.