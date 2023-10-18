Байден прилетел Тель-Авив на фоне войны Израиля и ХАМАС

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден намерен показать свою приверженность Израилю Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив на фоне конфликта Израиля и Палестины после того, как Израиль обвинили в ударе по больнице в секторе Газа. Своим визитом американский лидер намерен показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

«Байден приземляется в Израиле, стремясь спасти свою миссию с высокими ставками после того, как смертоносный взрыв в больнице в Газе угрожал погрузить Ближний Восток в хаос», — говорится в материале статьи. Уточняется, что американский лидер намерен показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации в ближневосточном регионе.

Война в Израиле началась 7 октября, когда палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. США сразу же заявили о поддержке Иерусалима в конфликте. Недавно стало известно, что израильская сторона станет вторым крупнейшим получателем поддержки Вашингтона в случае предоставления 10 миллиардов долларов экстренной помощи.

В ночь на 18 октября по больнице в Газе прилетела ракета, в результате чего погибли более 800 человек. После этого в странах Ближнего Востока начались массовые беспорядки. Байден сразу же заявил, что возмущен и опечален случившимся, передает MK.RU. Однако, несмотря на это США полностью потеряли свой авторитет в ближневосточном регионе, заявила научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Хафса Халава.

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Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив на фоне конфликта Израиля и Палестины после того, как Израиль обвинили в ударе по больнице в секторе Газа. Своим визитом американский лидер намерен показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке, передает Bloomberg. «Байден приземляется в Израиле, стремясь спасти свою миссию с высокими ставками после того, как смертоносный взрыв в больнице в Газе угрожал погрузить Ближний Восток в хаос», — говорится в материале статьи. Уточняется, что американский лидер намерен показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации в ближневосточном регионе. Война в Израиле началась 7 октября, когда палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. США сразу же заявили о поддержке Иерусалима в конфликте. Недавно стало известно, что израильская сторона станет вторым крупнейшим получателем поддержки Вашингтона в случае предоставления 10 миллиардов долларов экстренной помощи. В ночь на 18 октября по больнице в Газе прилетела ракета, в результате чего погибли более 800 человек. После этого в странах Ближнего Востока начались массовые беспорядки. Байден сразу же заявил, что возмущен и опечален случившимся, передает MK.RU. Однако, несмотря на это США полностью потеряли свой авторитет в ближневосточном регионе, заявила научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Хафса Халава.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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