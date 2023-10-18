Жители ХМАО, выступавшие против дороги в Югорске, собираются обжаловать ответ СК

Жители Югорска (ХМАО), которые выступали против четырехполосной дороги, получили из следственного комитета ХМАО уведомление об отказе в возбуждении дела из-за халатности при строительстве трассы. Владелец дома по улице Магистральной сообщил агентству, что югорчане собираются обжаловать такое решение.
«Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье „Халатность“ в отношении администрации Югорска: решение было вынесено до результатов прокурорской проверки, которая выявила нарушения. Собираемся обжаловать решение СК и предоставить доказательства, которые нашла прокуратура», — рассказал житель Югорска.
Также следственный комитет не нашел состава преступления в действиях жителей. «Имеются достаточные основания полагать об отсутствии состава преступления в действиях жительницы и прямого умысла на совершение ложного доноса на совершение преступления администрацией Югорска по факту халатности», — указано в документах СК.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура нашла нарушения при строительстве дороги в Югорске. Проверка показала, что застройка улицы не позволяет реализовать проект.
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