Жители ХМАО, выступавшие против дороги в Югорске, собираются обжаловать ответ СК

Следственный комитет отказался заводить дело из-за жалоб на строительство дороги

19 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Жители Югорска обвиняют власти в халатности при строительстве дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Югорска (ХМАО), которые выступали против четырехполосной дороги, получили из следственного комитета ХМАО уведомление об отказе в возбуждении дела из-за халатности при строительстве трассы. Владелец дома по улице Магистральной сообщил агентству, что югорчане собираются обжаловать такое решение. «Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье „Халатность“ в отношении администрации Югорска: решение было вынесено до результатов прокурорской проверки, которая выявила нарушения. Собираемся обжаловать решение СК и предоставить доказательства, которые нашла прокуратура», — рассказал житель Югорска. Также следственный комитет не нашел состава преступления в действиях жителей. «Имеются достаточные основания полагать об отсутствии состава преступления в действиях жительницы и прямого умысла на совершение ложного доноса на совершение преступления администрацией Югорска по факту халатности», — указано в документах СК. Ранее URA.RU писало, что прокуратура нашла нарушения при строительстве дороги в Югорске. Проверка показала, что застройка улицы не позволяет реализовать проект.

Жители Югорска (ХМАО), которые выступали против четырехполосной дороги, получили из следственного комитета ХМАО уведомление об отказе в возбуждении дела из-за халатности при строительстве трассы. Владелец дома по улице Магистральной сообщил агентству, что югорчане собираются обжаловать такое решение. «Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье „Халатность“ в отношении администрации Югорска: решение было вынесено до результатов прокурорской проверки, которая выявила нарушения. Собираемся обжаловать решение СК и предоставить доказательства, которые нашла прокуратура», — рассказал житель Югорска. Также следственный комитет не нашел состава преступления в действиях жителей. «Имеются достаточные основания полагать об отсутствии состава преступления в действиях жительницы и прямого умысла на совершение ложного доноса на совершение преступления администрацией Югорска по факту халатности», — указано в документах СК. Ранее URA.RU писало, что прокуратура нашла нарушения при строительстве дороги в Югорске. Проверка показала, что застройка улицы не позволяет реализовать проект.