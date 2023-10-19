Mash: самолет ВВС США подал сигнал тревоги над Турцией 19 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 + Самолет летит с британской авиабазы Лейкенхит Фото: miliman/pickupimage.com Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, способный транспортировать больше 100 тонн груза, подал сигнал тревоги над Турцией. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, который может перевозить свыше 100 тонн груза, подал сигнал тревоги над Турцией», — говорится в сообщении. По данным канала, самолет направляется с британской авиабазы Лейкенхит. До этого он кружил над Болгарией. Военный самолет может перевозить шесть вертолетов AH-64 «Apache» или БТР M1126/M1135 «Stryker», до четырех БМП M2 «Bradley», один танк M1 Abrams или 345 военных. Ранее в Черном море американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk 19 октября неожиданно подал сигнал тревоги, после чего отдалился от побережья Крыма. После этого беспилотник направился в сторону одной из баз НАТО, передает RT. Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, способный транспортировать больше 100 тонн груза, подал сигнал тревоги над Турцией. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, который может перевозить свыше 100 тонн груза, подал сигнал тревоги над Турцией», — говорится в сообщении. По данным канала, самолет направляется с британской авиабазы Лейкенхит. До этого он кружил над Болгарией. Военный самолет может перевозить шесть вертолетов AH-64 «Apache» или БТР M1126/M1135 «Stryker», до четырех БМП M2 «Bradley», один танк M1 Abrams или 345 военных. Ранее в Черном море американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk 19 октября неожиданно подал сигнал тревоги, после чего отдалился от побережья Крыма. После этого беспилотник направился в сторону одной из баз НАТО, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям