В курганском округе Путин назначил нового судью. Фото

19 октября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Алексей Аверков до вступления в новую должность работал в сфере юриспруденции более 24 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По указу президента Владимира Путина Алексей Аверков назначен председатель Мокроусовского районного суда в Курганской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в telegram-канале. «Указом президента Российской Федерации от 27 сентября № 723 Алексей Аверков назначен на должность председателя Мокроусовского районного суда Курганской области», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Аверков трудится в сфере юриспруденции более 24 лет. С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года он был мировым судьей судебного участка № 10 Катайского судебного района, с ноября 2020 года по октябрь 2023 года — мировым судьей судебного участка № 3 Варгашинского судебного района. По данным пресс-службы, 19 октября состоялось торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы судебного органа. В мероприятии принял участие глава Курганского областного суда Андрей Роот. Он поздравил коллегу с назначением на должность и вручил ему удостоверение председателя Мокроусовского районного суда. Председатель Курганского областного суда представил коллегам Алексея Аверкова Фото: telegram-канал «Правосудие в Зауралье», https://t.me/opskgn Судья Роот вручил удостоверение председателя районного суда Аверкову Фото: telegram-канал «Правосудие в Зауралье», https://t.me/opskgn

По указу президента Владимира Путина Алексей Аверков назначен председатель Мокроусовского районного суда в Курганской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в telegram-канале. «Указом президента Российской Федерации от 27 сентября № 723 Алексей Аверков назначен на должность председателя Мокроусовского районного суда Курганской области», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Аверков трудится в сфере юриспруденции более 24 лет. С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года он был мировым судьей судебного участка № 10 Катайского судебного района, с ноября 2020 года по октябрь 2023 года — мировым судьей судебного участка № 3 Варгашинского судебного района. По данным пресс-службы, 19 октября состоялось торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы судебного органа. В мероприятии принял участие глава Курганского областного суда Андрей Роот. Он поздравил коллегу с назначением на должность и вручил ему удостоверение председателя Мокроусовского районного суда.