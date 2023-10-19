В курганском округе Путин назначил нового судью. Фото

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Алексей Аверков до вступления в новую должность работал в сфере юриспруденции более 24 лет (архивное фото) Фото:

По указу президента Владимира Путина Алексей Аверков назначен председатель Мокроусовского районного суда в Курганской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в telegram-канале.

«Указом президента Российской Федерации от 27 сентября № 723 Алексей Аверков назначен на должность председателя Мокроусовского районного суда Курганской области», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Аверков трудится в сфере юриспруденции более 24 лет. С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года он был мировым судьей судебного участка № 10 Катайского судебного района, с ноября 2020 года по октябрь 2023 года — мировым судьей судебного участка № 3 Варгашинского судебного района.

По данным пресс-службы, 19 октября состоялось торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы судебного органа. В мероприятии принял участие глава Курганского областного суда Андрей Роот. Он поздравил коллегу с назначением на должность и вручил ему удостоверение председателя Мокроусовского районного суда.

Председатель Курганского областного суда представил коллегам Алексея Аверкова
Председатель Курганского областного суда представил коллегам Алексея Аверкова
Фото:
Судья Роот вручил удостоверение председателя районного суда Аверкову
Судья Роот вручил удостоверение председателя районного суда Аверкову
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По указу президента Владимира Путина Алексей Аверков назначен председатель Мокроусовского районного суда в Курганской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в telegram-канале. «Указом президента Российской Федерации от 27 сентября № 723 Алексей Аверков назначен на должность председателя Мокроусовского районного суда Курганской области», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Аверков трудится в сфере юриспруденции более 24 лет. С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года он был мировым судьей судебного участка № 10 Катайского судебного района, с ноября 2020 года по октябрь 2023 года — мировым судьей судебного участка № 3 Варгашинского судебного района. По данным пресс-службы, 19 октября состоялось торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы судебного органа. В мероприятии принял участие глава Курганского областного суда Андрей Роот. Он поздравил коллегу с назначением на должность и вручил ему удостоверение председателя Мокроусовского районного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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