В ХМАО два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой. Фото

19 октября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с автобусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (архивное фото) В Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением. Информация об этом размещена на сайте «МВД Медиа». «ДТП произошло сегодня 14 часов по местному времени. Предварительно установлено, что водитель машины Volkswagen Jetta на 68 километре автодороги „Югра“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки Hyundai, в салоне которого находились 25 человек, включая водителя», — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель легкового авто и один из двух его пассажиров погибли. «Второй пассажир иномарки, а также водитель автобуса получили травмы», — отмечается в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением из-за погоды. В ХМАО в ДТП погибли два человека при столкновении автобуса с легковушкой Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

В Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением. Информация об этом размещена на сайте «МВД Медиа». «ДТП произошло сегодня 14 часов по местному времени. Предварительно установлено, что водитель машины Volkswagen Jetta на 68 километре автодороги „Югра“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки Hyundai, в салоне которого находились 25 человек, включая водителя», — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель легкового авто и один из двух его пассажиров погибли. «Второй пассажир иномарки, а также водитель автобуса получили травмы», — отмечается в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением из-за погоды.