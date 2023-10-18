18 октября 2023

В ХМАО два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, общественный транспорт, салон автобуса, авария
Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с автобусом Фото:

В Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением. Информация об этом размещена на сайте «МВД Медиа».

«ДТП произошло сегодня 14 часов по местному времени. Предварительно установлено, что водитель машины Volkswagen Jetta на 68 километре автодороги „Югра“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки Hyundai, в салоне которого находились 25 человек, включая водителя», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легкового авто и один из двух его пассажиров погибли. «Второй пассажир иномарки, а также водитель автобуса получили травмы», — отмечается в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением из-за погоды.

В ХМАО в ДТП погибли два человека при столкновении автобуса с легковушкой
В ХМАО в ДТП погибли два человека при столкновении автобуса с легковушкой
Фото:

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В Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением. Информация об этом размещена на сайте «МВД Медиа». «ДТП произошло сегодня 14 часов по местному времени. Предварительно установлено, что водитель машины Volkswagen Jetta на 68 километре автодороги „Югра“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки Hyundai, в салоне которого находились 25 человек, включая водителя», — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель легкового авто и один из двух его пассажиров погибли. «Второй пассажир иномарки, а также водитель автобуса получили травмы», — отмечается в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением из-за погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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