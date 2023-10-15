В ХМАО в ДТП погиб пассажир вылетевшей в кювет машины

В Когалыме (ХМАО) погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что водитель не справился с управлением из-за погоды.
«На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель „Газ“ не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение с последующим съездом с дороги. В результате ДТП 41-летний пассажир», — указано в публикации.
Водитель машины получил травмы. Пассажир скончался до приезда скорой помощи.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе смерти погиб 31-летний водитель грузовика. Машина врезалась в движущийся впереди МАЗ.
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