15 октября 2023
14 октября 2023

В ХМАО в ДТП погиб пассажир вылетевшей в кювет машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Водитель машины в Когалыме не справился с управлением из-за погоды (архивное фото) Фото:

В Когалыме (ХМАО) погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что водитель не справился с управлением из-за погоды.

«На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель „Газ“ не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение с последующим съездом с дороги. В результате ДТП 41-летний пассажир», — указано в публикации.

Водитель машины получил травмы. Пассажир скончался до приезда скорой помощи.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе смерти погиб 31-летний водитель грузовика. Машина врезалась в движущийся впереди МАЗ.

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В Когалыме (ХМАО) погиб пассажир автомобиля «ГАЗ», который снес ограждение и вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что водитель не справился с управлением из-за погоды. «На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель „Газ“ не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение с последующим съездом с дороги. В результате ДТП 41-летний пассажир», — указано в публикации. Водитель машины получил травмы. Пассажир скончался до приезда скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе смерти погиб 31-летний водитель грузовика. Машина врезалась в движущийся впереди МАЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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