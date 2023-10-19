Стая чипированных собак держит в страхе жителей челябинского поселка

20 октября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Жители опасаются, что собаки нападут на детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стая чипированных собак держит в страхе жителей поселка Зауральский в Еманжелинском районе (Челябинская область). С этой проблемой они обратились к губернатору области Алексею Текслеру. «Жители поселка столкнулись с серьезной проблемой и опасностью для своей жизни и жизни детей. В поселке обитает очень много бродячих чипированных собак, которые собираются в стаи. Были уже случаи нападения на взрослых и детей», — пишут жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». В своем обращении жители переживают, что рано или поздно жертвой собак станет ребенок, который не сможет отбиться от стаи. Они отмечают, что, не смотря на чипы и стерилизацию, животные «голодные и имеют зубы». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина.

Стая чипированных собак держит в страхе жителей поселка Зауральский в Еманжелинском районе (Челябинская область). С этой проблемой они обратились к губернатору области Алексею Текслеру. «Жители поселка столкнулись с серьезной проблемой и опасностью для своей жизни и жизни детей. В поселке обитает очень много бродячих чипированных собак, которые собираются в стаи. Были уже случаи нападения на взрослых и детей», — пишут жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». В своем обращении жители переживают, что рано или поздно жертвой собак станет ребенок, который не сможет отбиться от стаи. Они отмечают, что, не смотря на чипы и стерилизацию, животные «голодные и имеют зубы». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина.