Стая чипированных собак держит в страхе жителей челябинского поселка

Стая чипированных собак держит в страхе жителей поселка Зауральский в Еманжелинском районе (Челябинская область). С этой проблемой они обратились к губернатору области Алексею Текслеру.
«Жители поселка столкнулись с серьезной проблемой и опасностью для своей жизни и жизни детей. В поселке обитает очень много бродячих чипированных собак, которые собираются в стаи. Были уже случаи нападения на взрослых и детей», — пишут жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
В своем обращении жители переживают, что рано или поздно жертвой собак станет ребенок, который не сможет отбиться от стаи. Они отмечают, что, не смотря на чипы и стерилизацию, животные «голодные и имеют зубы».
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина.
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