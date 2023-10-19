19 октября 2023

Стая чипированных собак держит в страхе жителей челябинского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Салды, собака, пешеходный мост, стая собак, бродячие животные
Жители опасаются, что собаки нападут на детей Фото:

Стая чипированных собак держит в страхе жителей поселка Зауральский в Еманжелинском районе (Челябинская область). С этой проблемой они обратились к губернатору области Алексею Текслеру.

«Жители поселка столкнулись с серьезной проблемой и опасностью для своей жизни и жизни детей. В поселке обитает очень много бродячих чипированных собак, которые собираются в стаи. Были уже случаи нападения на взрослых и детей», — пишут жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

В своем обращении жители переживают, что рано или поздно жертвой собак станет ребенок, который не сможет отбиться от стаи. Они отмечают, что, не смотря на чипы и стерилизацию, животные «голодные и имеют зубы».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина.

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Стая чипированных собак держит в страхе жителей поселка Зауральский в Еманжелинском районе (Челябинская область). С этой проблемой они обратились к губернатору области Алексею Текслеру. «Жители поселка столкнулись с серьезной проблемой и опасностью для своей жизни и жизни детей. В поселке обитает очень много бродячих чипированных собак, которые собираются в стаи. Были уже случаи нападения на взрослых и детей», — пишут жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». В своем обращении жители переживают, что рано или поздно жертвой собак станет ребенок, который не сможет отбиться от стаи. Они отмечают, что, не смотря на чипы и стерилизацию, животные «голодные и имеют зубы». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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