Глава СКР поручил возбудить дело после нападения собаки на ребенка в Златоусте

28 августа 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате. «Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина. Животное забрали в приют на передержку. В прокуратуре региона сообщили, что собака набросилась на детей на крыльце школы. Сейчас учебное заведение ждет проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате. «Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина. Животное забрали в приют на передержку. В прокуратуре региона сообщили, что собака набросилась на детей на крыльце школы. Сейчас учебное заведение ждет проверка.