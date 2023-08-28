Глава СКР поручил возбудить дело после нападения собаки на ребенка в Златоусте

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате.
«Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина. Животное забрали в приют на передержку. В прокуратуре региона сообщили, что собака набросилась на детей на крыльце школы. Сейчас учебное заведение ждет проверка.
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