Глава СКР поручил возбудить дело после нападения собаки на ребенка в Златоусте

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате.

«Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина. Животное забрали в приют на передержку. В прокуратуре региона сообщили, что собака набросилась на детей на крыльце школы. Сейчас учебное заведение ждет проверка.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на школьника в Златоусте (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате. «Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Собака напала на двух школьников, которые шли домой с тренировки по боксу. Один из детей получил серьезные ранения и был госпитализирован. При этом собака была с ошейником, полиция уже установила ее хозяина. Животное забрали в приют на передержку. В прокуратуре региона сообщили, что собака набросилась на детей на крыльце школы. Сейчас учебное заведение ждет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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