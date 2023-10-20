Правительство региона подпишет соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительство Курганской области планируют подписать соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023». Об этом сообщается на сайте бизнес-форума. В мероприятии примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«24 ноября. IX межрегиональный предпринимательский форум „вКУБе-2023“. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и новой деловой соцсетью TenChat. Спикер: управляющий партнер деловой социальной сети TenChat, советник администрация президента Михаил Слободинский», — говорится в программе бизнес-форума.

Ранее URA.RU писало, что на бизнес-форуме «вКУБе-2023» в Кургане выступят разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков. В рамках мероприятия они примут участие в пленарном заседании губернатора Вадима Шумкова и расскажут предпринимателям о нетворкинге в бизнесе.