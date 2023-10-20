Курганские власти будут сотрудничать с деловой соцсетью TenChat. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, социальные сети, айфон, мобильное приложение, коррупция, тендер, смартафон в руках, торги, телефонное право, сгоаор
Правительство региона подпишет соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat Фото:

Правительство Курганской области планируют подписать соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023». Об этом сообщается на сайте бизнес-форума. В мероприятии примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«24 ноября. IX межрегиональный предпринимательский форум „вКУБе-2023“. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и новой деловой соцсетью TenChat. Спикер: управляющий партнер деловой социальной сети TenChat, советник администрация президента Михаил Слободинский», — говорится в программе бизнес-форума.

Ранее URA.RU писало, что на бизнес-форуме «вКУБе-2023» в Кургане выступят разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков. В рамках мероприятия они примут участие в пленарном заседании губернатора Вадима Шумкова и расскажут предпринимателям о нетворкинге в бизнесе.

Подписание соглашение между правительством региона и деловой сетью TenChat состоится после бизнес-завтрака с губернатором Вадимом Шумковым
Подписание соглашение между правительством региона и деловой сетью TenChat состоится после бизнес-завтрака с губернатором Вадимом Шумковым

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Курганской области планируют подписать соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023». Об этом сообщается на сайте бизнес-форума. В мероприятии примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. «24 ноября. IX межрегиональный предпринимательский форум „вКУБе-2023“. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и новой деловой соцсетью TenChat. Спикер: управляющий партнер деловой социальной сети TenChat, советник администрация президента Михаил Слободинский», — говорится в программе бизнес-форума. Ранее URA.RU писало, что на бизнес-форуме «вКУБе-2023» в Кургане выступят разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков. В рамках мероприятия они примут участие в пленарном заседании губернатора Вадима Шумкова и расскажут предпринимателям о нетворкинге в бизнесе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...