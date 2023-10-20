В Кургане на форуме с губернатором Шумковым выступят разведчики-нелегалы. Скрин

Экс-шпионы СВР Вавилова и Безруков проведут семинар для курганских бизнесменов
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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, блокнот, заседание, форум, судья, записная книжка, руки
Бывшие шпионы Вавилова и Безруков проведут в Кургане обучение для бизнесменов по нетворкингу Фото:

Для курганских бизнесменов проведут обучающий семинар на тему «Нетворкинг для лидеров бизнеса» семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки (СВР) РФ, депортированных из Америки — Андрей Безруков и Елена Вавилова. Разведчики-нелегалы выступят спикерами на IX межрегиональном предпринимательском форуме «вКУБе-2023» 24 ноября. Об этом сообщается на сайте бизнес-форума. В мероприятии примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Спикеры: Елена Вавилова и Андрей Безруков — разведчики-нелегалы, полковники СВР РФ в отставке (г. Москва). Тема выступления: „Нетворкинг для лидеров бизнеса“», — говорится в программе на сайте форума. Гости примут участие в пленарном заседании с участием главы региона.

Предпринимательский форум будет проходить в Кургане с 23 по 25 ноября 2023 года в Драмтеатре. В рамках него пройдет бизнес-завтрак с губернатором Вадимом Шумковым.

Шпионская пара была раскрыта в 2010 году, когда их и других агентов сдал американским властям бывший генерал СВР Александр Потеев, позже сбежавший в Америку. После этого их обменяли на группу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил на британскую разведку МИ-6.

Ранее URA.RU писало, что разведчики-нелегалы тайно обучали чиновников ХМАО шпионским приемам. Инсайдеры из политического истеблишмента одной из мэрий Югры сообщали, что бывшие спецагенты учили госслужащих вербовать сторонников и плести агентурные сети.

В Кургане на бизнес-форуме выступят бывшие разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков
В Кургане на бизнес-форуме выступят бывшие разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков
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Для курганских бизнесменов проведут обучающий семинар на тему «Нетворкинг для лидеров бизнеса» семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки (СВР) РФ, депортированных из Америки — Андрей Безруков и Елена Вавилова. Разведчики-нелегалы выступят спикерами на IX межрегиональном предпринимательском форуме «вКУБе-2023» 24 ноября. Об этом сообщается на сайте бизнес-форума. В мероприятии примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Спикеры: Елена Вавилова и Андрей Безруков — разведчики-нелегалы, полковники СВР РФ в отставке (г. Москва). Тема выступления: „Нетворкинг для лидеров бизнеса“», — говорится в программе на сайте форума. Гости примут участие в пленарном заседании с участием главы региона. Предпринимательский форум будет проходить в Кургане с 23 по 25 ноября 2023 года в Драмтеатре. В рамках него пройдет бизнес-завтрак с губернатором Вадимом Шумковым. Шпионская пара была раскрыта в 2010 году, когда их и других агентов сдал американским властям бывший генерал СВР Александр Потеев, позже сбежавший в Америку. После этого их обменяли на группу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил на британскую разведку МИ-6. Ранее URA.RU писало, что разведчики-нелегалы тайно обучали чиновников ХМАО шпионским приемам. Инсайдеры из политического истеблишмента одной из мэрий Югры сообщали, что бывшие спецагенты учили госслужащих вербовать сторонников и плести агентурные сети.
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