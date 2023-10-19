Прошедший в Пермском крае штормовой циклон стал вторым по силе за 50 лет

20 октября 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Самый сильный осенний шторм наблюдался 19—20 октября 1973 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прошедший через Пермский край штормовой циклон с ветром до 28 метров в секунду стал вторым самым сильным за последние 50 лет осенним штормом. Об этом сообщается в ГИС центре Пермского государственного национального исследовательского университета. «Прошедший штормовой циклон с ветром до 28 метров в секунду — это повод вспомнить самый сильный осенний шторм, который наблюдался на той же территории ровно 50 лет назад, 19—20 октября 1973 года. Он имеет немало общего с последним циклоном, хоть и был намного более интенсивным. Он стал, по всей видимости, самым разрушительным из осенних штормов, которые наблюдались в Поволжье и Предуралье за несколько десятилетий», — сообщается на сайте центра. Циклон, прошедший 50 лет назад, сформировался над территорией Украины на полярном холодном фронте в передней части высотной ложбины и сначала смещался на восток, но затем резко углубился и повернул на север. Формирование циклона было обусловлено вторжением холода со Скандинавии. Процесс развития циклона приобрел взрывной характер, что сопровождалось порывами ветра до 27-34 метров в секунду.

Прошедший через Пермский край штормовой циклон с ветром до 28 метров в секунду стал вторым самым сильным за последние 50 лет осенним штормом. Об этом сообщается в ГИС центре Пермского государственного национального исследовательского университета. «Прошедший штормовой циклон с ветром до 28 метров в секунду — это повод вспомнить самый сильный осенний шторм, который наблюдался на той же территории ровно 50 лет назад, 19—20 октября 1973 года. Он имеет немало общего с последним циклоном, хоть и был намного более интенсивным. Он стал, по всей видимости, самым разрушительным из осенних штормов, которые наблюдались в Поволжье и Предуралье за несколько десятилетий», — сообщается на сайте центра. Циклон, прошедший 50 лет назад, сформировался над территорией Украины на полярном холодном фронте в передней части высотной ложбины и сначала смещался на восток, но затем резко углубился и повернул на север. Формирование циклона было обусловлено вторжением холода со Скандинавии. Процесс развития циклона приобрел взрывной характер, что сопровождалось порывами ветра до 27-34 метров в секунду.