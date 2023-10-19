В ХМАО пропал 66-летний мужчина. Фото

20 октября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

С 18 октября нет никакой информации о местонахождении пенсионера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 66-летний Александр Фишер. Мужчину ищут с 18 октября. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Ханты-Мансийске пропал Александр Фишер 1957 года рождения. С 18 октября нет информации о его местонахождении», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Мужчина ростом 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в зеленую рубашку в клеточку, темно-синие трико и черные галоши. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, то поисковики просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112. Фото: «ЛизаАлерт», «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertxmao

В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 66-летний Александр Фишер. Мужчину ищут с 18 октября. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Ханты-Мансийске пропал Александр Фишер 1957 года рождения. С 18 октября нет информации о его местонахождении», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Мужчина ростом 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в зеленую рубашку в клеточку, темно-синие трико и черные галоши. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, то поисковики просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.