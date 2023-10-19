19 октября 2023

В ХМАО пропал 66-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
С 18 октября нет никакой информации о местонахождении пенсионера Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 66-летний Александр Фишер. Мужчину ищут с 18 октября. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В Ханты-Мансийске пропал Александр Фишер 1957 года рождения. С 18 октября нет информации о его местонахождении», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в зеленую рубашку в клеточку, темно-синие трико и черные галоши. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, то поисковики просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.

Фото:

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 66-летний Александр Фишер. Мужчину ищут с 18 октября. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Ханты-Мансийске пропал Александр Фишер 1957 года рождения. С 18 октября нет информации о его местонахождении», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Мужчина ростом 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в зеленую рубашку в клеточку, темно-синие трико и черные галоши. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, то поисковики просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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