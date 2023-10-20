Китай резко нарастил импорт нефти из России

20 октября 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Россия удерживает первое место по поставкам нефти в Китай Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В январе — сентябре Китай значительно увеличил импорт нефти из России. Объем поставок вырос на 24,4%, достигнув 79,9 миллионов тонн. Об этом стало известно из данных Главного таможенного управления КНР. «Поставки российской нефти в Китай в январе — сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4%», — сообщается на официальном сайте управления. Отмечается, что объем поставок достиг 79,9 миллионов тонн. В то же время, стоимость закупленной нефти из России снизилась на 2,3% до 43,6 миллиардов долларов. Россия остается главным поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак. Кроме того, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в этом периоде выросли на 47%, достигнув 6,2 миллионов тонн. Стоимость поставок снизилась на 6% до четырех миллиардов долларов. Россия занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии и Катару, заключили в Главном таможенном управлении КНР. В сентябре Россия увеличила свои доходы от экспорта нефти на 1,8 миллиарда долларов, согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА). Ежедневный объем экспорта нефти России возрос на 460 тысяч баррелей, достигнув уровня в 7,6 миллиона баррелей. Выручка от экспорта составила 18,8 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январе — сентябре Китай значительно увеличил импорт нефти из России. Объем поставок вырос на 24,4%, достигнув 79,9 миллионов тонн. Об этом стало известно из данных Главного таможенного управления КНР. «Поставки российской нефти в Китай в январе — сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4%», — сообщается на официальном сайте управления. Отмечается, что объем поставок достиг 79,9 миллионов тонн. В то же время, стоимость закупленной нефти из России снизилась на 2,3% до 43,6 миллиардов долларов. Россия остается главным поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак. Кроме того, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в этом периоде выросли на 47%, достигнув 6,2 миллионов тонн. Стоимость поставок снизилась на 6% до четырех миллиардов долларов. Россия занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии и Катару, заключили в Главном таможенном управлении КНР. В сентябре Россия увеличила свои доходы от экспорта нефти на 1,8 миллиарда долларов, согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА). Ежедневный объем экспорта нефти России возрос на 460 тысяч баррелей, достигнув уровня в 7,6 миллиона баррелей. Выручка от экспорта составила 18,8 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с июля 2022 года.