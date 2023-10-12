МЭА: Россия вдвое увеличила выручку от экспорта нефти в сентябре

12 октября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Нефтяные доходы России выросли в сентябре на 1,8 миллиарда долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия в сентябре на 1,8 миллиарда долларов увеличила свои доходы от экспорта нефти. Об этом стало известно из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). «Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на 1,8 миллиарда долларов», — говорится в докладе. Отмечается, что ежедневный экспорт нефти России вырос на 460 тысяч баррелей, достигнув отметки в 7,6 миллиона баррелей. Выручка от экспорта нефти составила 18,8 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Этот рост доходов объясняется увеличением объемов экспорта и повышением цен на российскую нефть и нефтепродукты. По сравнению с прошлым годом, выручка от экспорта осталась ниже на 2,6 миллиарда долларов. Китай и Индия продолжают оставаться крупнейшими покупателями российской нефти, заключили в докладе. За первые пять месяцев текущего года Россия значительно увеличила объем экспорта нефти в Индию. Поставки российской нефти с января-май 2023 года увеличились в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 37 миллионов тонн. Также возобновились поставки российской нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва. В сентябре был достигнут максимальный объем экспорта за 13 лет — 84,4 тысячи тонн. Бразилия заплатила 48 миллионов долларов за поставку, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в сентябре на 1,8 миллиарда долларов увеличила свои доходы от экспорта нефти. Об этом стало известно из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). «Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на 1,8 миллиарда долларов», — говорится в докладе. Отмечается, что ежедневный экспорт нефти России вырос на 460 тысяч баррелей, достигнув отметки в 7,6 миллиона баррелей. Выручка от экспорта нефти составила 18,8 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Этот рост доходов объясняется увеличением объемов экспорта и повышением цен на российскую нефть и нефтепродукты. По сравнению с прошлым годом, выручка от экспорта осталась ниже на 2,6 миллиарда долларов. Китай и Индия продолжают оставаться крупнейшими покупателями российской нефти, заключили в докладе. За первые пять месяцев текущего года Россия значительно увеличила объем экспорта нефти в Индию. Поставки российской нефти с января-май 2023 года увеличились в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 37 миллионов тонн. Также возобновились поставки российской нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва. В сентябре был достигнут максимальный объем экспорта за 13 лет — 84,4 тысячи тонн. Бразилия заплатила 48 миллионов долларов за поставку, передает телеканал 360.