Банки резко увеличили процент отказов по потребкредитам после решения ЦБ

20 октября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Уровень одобрения кредитов в РФ опустился до самого низкого значения в году в 19% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Процент отказов по потребительским кредитам в банках резко возрос после решения Центрального Банка России (ЦБ РФ) об ужесточении регулирования кредитования. В первой половине октября уровень одобрения кредитов наличными снизился до самого низкого значения с начала 2023 года — 19%. Об этом стало известно из исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру». «В первую половину октября уровень одобрения кредитов наличными упал до 19% — самого низкого значения с начала 2023 года», — передает данные исследования РБК. Там добавили, что в последние недели наблюдается снижение показателя одобрений кредитов. Предполагается, что уровень одобрений может немного скорректироваться в октябре, но общая тенденция сохраняется. В сентябре уровень одобрения составлял 37,13%, что также значительно ниже августовского и среднемесячного за этот год показателей в 48,5% и 41,4% соответственно. Также наблюдается сокращение уровня одобрения в розничном кредитовании. Значительное снижение было заметно еще в сентябре текущего года. В сентябре доля удовлетворенных заявок на розничные кредиты составила 19,6%, по сравнению с 21,6% в августе, заключили в исследовании. ЦБ РФ выразил обеспокоенность ускоренным необеспеченным кредитованием весной, связывая его с высокой активностью потребителей. Для ужесточения регулирования были применены две меры. Во-первых, установлены количественные лимиты на выдачу кредитов с определенными характеристиками, снизив долю таких кредитов с 30% до 20% с 1 июля и до 5% с 1 октября. Во-вторых, введены макропруденциальные надбавки, зависящие от долговой нагрузки заемщика, и затронули ссуды с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% с 1 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Процент отказов по потребительским кредитам в банках резко возрос после решения Центрального Банка России (ЦБ РФ) об ужесточении регулирования кредитования. В первой половине октября уровень одобрения кредитов наличными снизился до самого низкого значения с начала 2023 года — 19%. Об этом стало известно из исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру». «В первую половину октября уровень одобрения кредитов наличными упал до 19% — самого низкого значения с начала 2023 года», — передает данные исследования РБК. Там добавили, что в последние недели наблюдается снижение показателя одобрений кредитов. Предполагается, что уровень одобрений может немного скорректироваться в октябре, но общая тенденция сохраняется. В сентябре уровень одобрения составлял 37,13%, что также значительно ниже августовского и среднемесячного за этот год показателей в 48,5% и 41,4% соответственно. Также наблюдается сокращение уровня одобрения в розничном кредитовании. Значительное снижение было заметно еще в сентябре текущего года. В сентябре доля удовлетворенных заявок на розничные кредиты составила 19,6%, по сравнению с 21,6% в августе, заключили в исследовании. ЦБ РФ выразил обеспокоенность ускоренным необеспеченным кредитованием весной, связывая его с высокой активностью потребителей. Для ужесточения регулирования были применены две меры. Во-первых, установлены количественные лимиты на выдачу кредитов с определенными характеристиками, снизив долю таких кредитов с 30% до 20% с 1 июля и до 5% с 1 октября. Во-вторых, введены макропруденциальные надбавки, зависящие от долговой нагрузки заемщика, и затронули ссуды с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% с 1 сентября.