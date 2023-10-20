AT: третье поражение Украины станет фатальным

20 октября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Поражение под Авдеевкой может нанести ВСУ непоправимый урон, пишет Asia Times Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объектом серьезной озабоченности на Украине стали последствия от возможного третьего крупного поражения ВСУ за все время конфликта. На этот раз украинские войска рискуют оказаться в полном окружении под Авдеевкой. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. «Неизвестно, сможет ли Украина выдержать третье поражение под Авдеевкой — вероятно, какое-то время она сможет сражаться, но цена может быть фатальной», — говорится в материале издания. Там добавили, что крупное поражение в Бахмуте (Артемовске) явилось первым серьезным ударом для украинской армии, а неудавшееся контрнаступление было признано вторым поражением. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с нарастающим кризисом в связи с расширением боевых действий в районе Авдеевки и других регионах, заключили в материале. Украинские войска находятся в полуокружении российской армии в районе Авдеевки. Российские силы продвигаются и закрепляются на новых позициях. URA.RU подробно рассказывало об актуальной ситуации на фронте на 20 октября. Наступление под Авдеевкой является одним из крупнейших наступлений России за последний год, передает RT.

Объектом серьезной озабоченности на Украине стали последствия от возможного третьего крупного поражения ВСУ за все время конфликта. На этот раз украинские войска рискуют оказаться в полном окружении под Авдеевкой. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. «Неизвестно, сможет ли Украина выдержать третье поражение под Авдеевкой — вероятно, какое-то время она сможет сражаться, но цена может быть фатальной», — говорится в материале издания. Там добавили, что крупное поражение в Бахмуте (Артемовске) явилось первым серьезным ударом для украинской армии, а неудавшееся контрнаступление было признано вторым поражением. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с нарастающим кризисом в связи с расширением боевых действий в районе Авдеевки и других регионах, заключили в материале. Украинские войска находятся в полуокружении российской армии в районе Авдеевки. Российские силы продвигаются и закрепляются на новых позициях. URA.RU подробно рассказывало об актуальной ситуации на фронте на 20 октября. Наступление под Авдеевкой является одним из крупнейших наступлений России за последний год, передает RT.