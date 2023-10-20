Минниханов извинился за критику депутата в адрес Кадырова

20 октября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Слова Азата Хамаева являются его личным мнением, заявил Рустам Минниханов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Слова депутата Госсовета Татарстана Азата Хамаева о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама являются его личным мнением и не отражают позицию мусульман Республики Татарстан. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. «Высказывание Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики», — передает слова Минниханова « Коммерсант ». Он добавил, что Татарстан всегда с уважением относится к чеченскому народу и признает усилия первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и нынешнего лидера Республики в установлении мира в регионе и сохранении целостности страны. Азат Хамаев выразил свое возмущение награждением сына Рамзана Кадырова Адама, званием Героя Чеченской Республики после избиения задержанного Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. Хамаев поднял вопрос о правовом поле и выразил затруднения в понимании того, как глава региона может присвоить звание Героя своему сыну, а также утверждать, что он «герой всех мусульман».

Слова депутата Госсовета Татарстана Азата Хамаева о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама являются его личным мнением и не отражают позицию мусульман Республики Татарстан. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. «Высказывание Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики», — передает слова Минниханова «Коммерсант». Он добавил, что Татарстан всегда с уважением относится к чеченскому народу и признает усилия первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и нынешнего лидера Республики в установлении мира в регионе и сохранении целостности страны. Азат Хамаев выразил свое возмущение награждением сына Рамзана Кадырова Адама, званием Героя Чеченской Республики после избиения задержанного Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. Хамаев поднял вопрос о правовом поле и выразил затруднения в понимании того, как глава региона может присвоить звание Героя своему сыну, а также утверждать, что он «герой всех мусульман».