Минниханов извинился за критику депутата в адрес Кадырова

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, минниханов рустам
Слова Азата Хамаева являются его личным мнением, заявил Рустам Минниханов Фото:

Слова депутата Госсовета Татарстана Азата Хамаева о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама являются его личным мнением и не отражают позицию мусульман Республики Татарстан. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Высказывание Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики», — передает слова Минниханова «Коммерсант». Он добавил, что Татарстан всегда с уважением относится к чеченскому народу и признает усилия первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и нынешнего лидера Республики в установлении мира в регионе и сохранении целостности страны.

Азат Хамаев выразил свое возмущение награждением сына Рамзана Кадырова Адама, званием Героя Чеченской Республики после избиения задержанного Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. Хамаев поднял вопрос о правовом поле и выразил затруднения в понимании того, как глава региона может присвоить звание Героя своему сыну, а также утверждать, что он «герой всех мусульман».

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Слова депутата Госсовета Татарстана Азата Хамаева о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама являются его личным мнением и не отражают позицию мусульман Республики Татарстан. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. «Высказывание Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики», — передает слова Минниханова «Коммерсант». Он добавил, что Татарстан всегда с уважением относится к чеченскому народу и признает усилия первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и нынешнего лидера Республики в установлении мира в регионе и сохранении целостности страны. Азат Хамаев выразил свое возмущение награждением сына Рамзана Кадырова Адама, званием Героя Чеченской Республики после избиения задержанного Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. Хамаев поднял вопрос о правовом поле и выразил затруднения в понимании того, как глава региона может присвоить звание Героя своему сыну, а также утверждать, что он «герой всех мусульман».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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