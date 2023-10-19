Депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова за избиение задержанного

19 октября 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Азат Хамаев возмутился награждением сына Рамзана Кадырова высшим званием Чеченской Республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев возмутился награждением сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, званием Героя Чеченской Республики. Чиновник высказался о ситуации во время заседания парламента. Новость по теме Что известно о сыне Кадырова, избившем задержанного за сожжение Корана «В каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сетует Хамаев на заседании, запись которого транслировалась на платформе Rutube. В своем обращении депутат не стал называть имена главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама. Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чеченской Республики в виде медали из золота 750-й пробы за выдающиеся заслуги перед регионом и ее народом. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана.

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев возмутился награждением сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, званием Героя Чеченской Республики. Чиновник высказался о ситуации во время заседания парламента. «В каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сетует Хамаев на заседании, запись которого транслировалась на платформе Rutube. В своем обращении депутат не стал называть имена главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама. Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чеченской Республики в виде медали из золота 750-й пробы за выдающиеся заслуги перед регионом и ее народом. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана.