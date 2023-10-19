Депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова за избиение задержанного

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Азат Хамаев возмутился награждением сына Рамзана Кадырова высшим званием Чеченской Республики Фото:

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев возмутился награждением сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, званием Героя Чеченской Республики. Чиновник высказался о ситуации во время заседания парламента.

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Что известно о сыне Кадырова, избившем задержанного за сожжение Корана

«В каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сетует Хамаев на заседании, запись которого транслировалась на платформе Rutube. В своем обращении депутат не стал называть имена главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама.

Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чеченской Республики в виде медали из золота 750-й пробы за выдающиеся заслуги перед регионом и ее народом. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана.

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Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев возмутился награждением сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, званием Героя Чеченской Республики. Чиновник высказался о ситуации во время заседания парламента. «В каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сетует Хамаев на заседании, запись которого транслировалась на платформе Rutube. В своем обращении депутат не стал называть имена главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама. Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чеченской Республики в виде медали из золота 750-й пробы за выдающиеся заслуги перед регионом и ее народом. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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