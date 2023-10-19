19 октября 2023

Глава Минобрнауки Валерий Фальков проведет совещание с тобольскими педагогами

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Темой экспертного совета в Тобольске, который проведет Валерий Фальков, станет развитие исторического образования Фото:

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет 20 октября в Тобольске экспертный совет по развитию исторического образования. Совещание пройдет в рамках национального форума преподавателей истории, сообщает официальный сайт министерства.

«Глава Минобрнауки России Валерий Фальков примет участие во Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске. В рамках форума запланировано расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Фальков обсудит с участниками совета методические вопросы. Поясняется, что новый учебный план необходим из-за запуска в ВУЗах страны обновленного курса истории России. Также на этом совещании предстоит обсудить наполнение национальной электронно-библиотечной системы по истории.

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет 20 октября в Тобольске экспертный совет по развитию исторического образования. Совещание пройдет в рамках национального форума преподавателей истории, сообщает официальный сайт министерства. «Глава Минобрнауки России Валерий Фальков примет участие во Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске. В рамках форума запланировано расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования», — говорится в сообщении. Предполагается, что Фальков обсудит с участниками совета методические вопросы. Поясняется, что новый учебный план необходим из-за запуска в ВУЗах страны обновленного курса истории России. Также на этом совещании предстоит обсудить наполнение национальной электронно-библиотечной системы по истории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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