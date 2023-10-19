Глава Минобрнауки Валерий Фальков проведет совещание с тобольскими педагогами

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет 20 октября в Тобольске экспертный совет по развитию исторического образования. Совещание пройдет в рамках национального форума преподавателей истории, сообщает официальный сайт министерства.
«Глава Минобрнауки России Валерий Фальков примет участие во Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске. В рамках форума запланировано расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования», — говорится в сообщении.
Предполагается, что Фальков обсудит с участниками совета методические вопросы. Поясняется, что новый учебный план необходим из-за запуска в ВУЗах страны обновленного курса истории России. Также на этом совещании предстоит обсудить наполнение национальной электронно-библиотечной системы по истории.
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