Глава Минобрнауки Валерий Фальков проведет совещание с тобольскими педагогами

20 октября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Темой экспертного совета в Тобольске, который проведет Валерий Фальков, станет развитие исторического образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет 20 октября в Тобольске экспертный совет по развитию исторического образования. Совещание пройдет в рамках национального форума преподавателей истории, сообщает официальный сайт министерства. «Глава Минобрнауки России Валерий Фальков примет участие во Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске. В рамках форума запланировано расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования», — говорится в сообщении. Предполагается, что Фальков обсудит с участниками совета методические вопросы. Поясняется, что новый учебный план необходим из-за запуска в ВУЗах страны обновленного курса истории России. Также на этом совещании предстоит обсудить наполнение национальной электронно-библиотечной системы по истории.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет 20 октября в Тобольске экспертный совет по развитию исторического образования. Совещание пройдет в рамках национального форума преподавателей истории, сообщает официальный сайт министерства. «Глава Минобрнауки России Валерий Фальков примет участие во Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске. В рамках форума запланировано расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования», — говорится в сообщении. Предполагается, что Фальков обсудит с участниками совета методические вопросы. Поясняется, что новый учебный план необходим из-за запуска в ВУЗах страны обновленного курса истории России. Также на этом совещании предстоит обсудить наполнение национальной электронно-библиотечной системы по истории.