Дело обвиненного в убийстве 2-летней падчерицы свердловчанина передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело 25-летнего жителя Березовского (Свердловская область), который обвиняется в убийстве двухлетней дочери сожительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По версии следствия, вечером 13 мая 2023 года обвиняемый, находясь в квартире по улице Парниковая в Екатеринбурге, испытывая неприязнь к двухлетней дочке своей сожительницы, которая плакала и мешала ему проводить досуг, решил ее убить», — рассказали в прокуратуре.
Мужчина подошел к девочке, которая лежала на диване, и закрыл ей рот рукой. Вскоре малышка умерла от механической асфиксии. Ее мать в это время была на работе. Теперь березовчанину грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.
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