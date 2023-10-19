19 октября 2023

Дело обвиненного в убийстве 2-летней падчерицы свердловчанина передали в суд

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Березовчанину не понравилось, что девочка плакала, поэтому он закрыл ей рот рукой Фото:

Прокуратура направила в суд уголовное дело 25-летнего жителя Березовского (Свердловская область), который обвиняется в убийстве двухлетней дочери сожительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По версии следствия, вечером 13 мая 2023 года обвиняемый, находясь в квартире по улице Парниковая в Екатеринбурге, испытывая неприязнь к двухлетней дочке своей сожительницы, которая плакала и мешала ему проводить досуг, решил ее убить», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина подошел к девочке, которая лежала на диване, и закрыл ей рот рукой. Вскоре малышка умерла от механической асфиксии. Ее мать в это время была на работе. Теперь березовчанину грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.

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Прокуратура направила в суд уголовное дело 25-летнего жителя Березовского (Свердловская область), который обвиняется в убийстве двухлетней дочери сожительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По версии следствия, вечером 13 мая 2023 года обвиняемый, находясь в квартире по улице Парниковая в Екатеринбурге, испытывая неприязнь к двухлетней дочке своей сожительницы, которая плакала и мешала ему проводить досуг, решил ее убить», — рассказали в прокуратуре. Мужчина подошел к девочке, которая лежала на диване, и закрыл ей рот рукой. Вскоре малышка умерла от механической асфиксии. Ее мать в это время была на работе. Теперь березовчанину грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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