Путин обсудил с Совбезом введение новых технологий для обеспечения безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ внедрение новых технологий для обеспечения обороны страны Фото:

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с постоянными членами Совета Безопасности, чтобы обсудить внедрение новых технологий в целях обеспечения безопасности страны. Об этом сообщили в Кремле.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в совещании приняли участие ряд высокопоставленных чиновников, включая председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главу администрации президента Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с постоянными членами Совета Безопасности, чтобы обсудить внедрение новых технологий в целях обеспечения безопасности страны. Об этом сообщили в Кремле. «Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в совещании приняли участие ряд высокопоставленных чиновников, включая председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главу администрации президента Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...