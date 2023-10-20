Путин обсудил с Совбезом введение новых технологий для обеспечения безопасности

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с постоянными членами Совета Безопасности, чтобы обсудить внедрение новых технологий в целях обеспечения безопасности страны. Об этом сообщили в Кремле.
«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в совещании приняли участие ряд высокопоставленных чиновников, включая председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главу администрации президента Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.
Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с постоянными членами Совета Безопасности, чтобы обсудить внедрение новых технологий в целях обеспечения безопасности страны. Об этом сообщили в Кремле. «Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что в совещании приняли участие ряд высокопоставленных чиновников, включая председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главу администрации президента Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.