Чем известен скончавшийся соратник двух глав Чечни Альви Каримов

Альви Каримов занимал пост пресс-секретаря Рамзана Кадырова

20 октября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Альви Керимов является почетным гражданином Чеченской Республики Фото: Елена Афонина/ТАСС Соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых Альви Каримов скончался в возрасте 74 лет. Альви Каримов был известным чеченским журналистом, писателем и политическим деятелем. Согласно информации от родственников, он ушел из жизни от онкологического заболевания. URA.RU подробно рассказывает о биографии политика. Альви Каримов, родившийся 2 октября 1950 года в Лениногорске, был известным журналистом и политическим деятелем. Он работал собкором РИА «Новости» и корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе с 1997 по 2009 год. В 2009 году он стал членом Союза писателей России и занимал должность помощника главы администрации и первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. С марта 2009 года по апрель 2020 года он работал пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова. Каримов был награжден званиями «Почетный гражданин Республики» и «Заслуженный журналист Республики», а также получил медали за заслуги перед Чечней и за развитие парламентаризма. Он был одним из немногих журналистов, сообщавших о событиях во время активных боевых действий в Грозном. Каримов являлся автором и ведущим телепередачи «Диалоги» на канале ЧГТРК «Грозный», Журналист привлекал известных политиков и общественных деятелей, таких как Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Валентина Матвиенко и других. Также он был тяжело ранен в результате теракта перед зданием Дома правительства Чеченской Республики 27 декабря 2002 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых Альви Каримов скончался в возрасте 74 лет. Альви Каримов был известным чеченским журналистом, писателем и политическим деятелем. Согласно информации от родственников, он ушел из жизни от онкологического заболевания. URA.RU подробно рассказывает о биографии политика. Альви Каримов, родившийся 2 октября 1950 года в Лениногорске, был известным журналистом и политическим деятелем. Он работал собкором РИА «Новости» и корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе с 1997 по 2009 год. В 2009 году он стал членом Союза писателей России и занимал должность помощника главы администрации и первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. С марта 2009 года по апрель 2020 года он работал пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова. Каримов был награжден званиями «Почетный гражданин Республики» и «Заслуженный журналист Республики», а также получил медали за заслуги перед Чечней и за развитие парламентаризма. Он был одним из немногих журналистов, сообщавших о событиях во время активных боевых действий в Грозном. Каримов являлся автором и ведущим телепередачи «Диалоги» на канале ЧГТРК «Грозный», Журналист привлекал известных политиков и общественных деятелей, таких как Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Валентина Матвиенко и других. Также он был тяжело ранен в результате теракта перед зданием Дома правительства Чеченской Республики 27 декабря 2002 года.