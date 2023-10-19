Учитель года России Костылева покидает гордуму Тюмени

Гордуму Тюмени покидает учитель года России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Интрига с политической карьерой учителя года РФ Екатерины Костылевой разрешилась. Она направила заявление на сдачу мандата депутата Тюменской гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политической тусовки. Инсайд агентства подтвердился.

«Костылева написала заявление. Она отказывается от мандата», — поделился собеседник агентства.

На следующей неделе заявление Костылевой рассмотрит совет думы и исключит ее из состава депутатов. Ранее URA.RU предсказывало уход учителя года из представительного органа. По данным агентства, вместо нее, а думу зайдет главный воркаутер Тюмени Сергей Мехнин. Он стоит следом за Костылевой в партсписке.