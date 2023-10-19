19 октября 2023

Учитель года России покидает гордуму Тюмени. Инсайд URA.RU подтвердился

Учитель года России Костылева покидает гордуму Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской городской думы. Тюмень, городская дума тюмени
Гордуму Тюмени покидает учитель года России Фото:

Интрига с политической карьерой учителя года РФ Екатерины Костылевой разрешилась. Она направила заявление на сдачу мандата депутата Тюменской гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политической тусовки. Инсайд агентства подтвердился.

«Костылева написала заявление. Она отказывается от мандата», — поделился собеседник агентства.

На следующей неделе заявление Костылевой рассмотрит совет думы и исключит ее из состава депутатов. Ранее URA.RU предсказывало уход учителя года из представительного органа. По данным агентства, вместо нее, а думу зайдет главный воркаутер Тюмени Сергей Мехнин. Он стоит следом за Костылевой в партсписке.

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Интрига с политической карьерой учителя года РФ Екатерины Костылевой разрешилась. Она направила заявление на сдачу мандата депутата Тюменской гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политической тусовки. Инсайд агентства подтвердился. «Костылева написала заявление. Она отказывается от мандата», — поделился собеседник агентства. На следующей неделе заявление Костылевой рассмотрит совет думы и исключит ее из состава депутатов. Ранее URA.RU предсказывало уход учителя года из представительного органа. По данным агентства, вместо нее, а думу зайдет главный воркаутер Тюмени Сергей Мехнин. Он стоит следом за Костылевой в партсписке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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