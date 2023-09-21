Начинающий политик создал интригу в гордуме Тюмени

«Учитель года России-2021» Екатерина Костылева прошла в новый состав думы Тюмени

В гордуму Тюмени избрали 36 депутатов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Обладатель звания «Учитель года России-2021» Екатерина Костылева не стала отказываться от мандата депутата нового созыва гордумы. Об этом она рассказала URA.RU. Костылева приняла участие в организационном заседании депутатов и создании фракции партии «Единая Россия».

«Пока остаюсь», — пояснила агентству URA.RU Костылева, она занимала третье место в партийном списке единороссов. В новый созыв прошли 28 депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия».

В подвешенном состоянии оказался следующий по партийному списку кандидат, лидер тюменского движения Street Workout Сергей Мехнин. Он рассчитывал стать депутатом вместо учителя, но мандат остался у Екатерины Костылевой. В ее ближайших планах принять участие в масштабных мероприятиях в Москве, посвященных «Году педагога и наставника».