Начинающий политик создал интригу в гордуме Тюмени

Обладатель звания «Учитель года России-2021» Екатерина Костылева не стала отказываться от мандата депутата нового созыва гордумы. Об этом она рассказала URA.RU. Костылева приняла участие в организационном заседании депутатов и создании фракции партии «Единая Россия».
«Пока остаюсь», — пояснила агентству URA.RU Костылева, она занимала третье место в партийном списке единороссов. В новый созыв прошли 28 депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия».
В подвешенном состоянии оказался следующий по партийному списку кандидат, лидер тюменского движения Street Workout Сергей Мехнин. Он рассчитывал стать депутатом вместо учителя, но мандат остался у Екатерины Костылевой. В ее ближайших планах принять участие в масштабных мероприятиях в Москве, посвященных «Году педагога и наставника».
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.