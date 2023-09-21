Начинающий политик создал интригу в гордуме Тюмени

«Учитель года России-2021» Екатерина Костылева прошла в новый состав думы Тюмени
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
В гордуму Тюмени избрали 36 депутатов Фото:
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Выборы-2023

Обладатель звания «Учитель года России-2021» Екатерина Костылева не стала отказываться от мандата депутата нового созыва гордумы. Об этом она рассказала URA.RU. Костылева приняла участие в организационном заседании депутатов и создании фракции партии «Единая Россия».

«Пока остаюсь», — пояснила агентству URA.RU Костылева, она занимала третье место в партийном списке единороссов. В новый созыв прошли 28 депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия».

В подвешенном состоянии оказался следующий по партийному списку кандидат, лидер тюменского движения Street Workout Сергей Мехнин. Он рассчитывал стать депутатом вместо учителя, но мандат остался у Екатерины Костылевой. В ее ближайших планах принять участие в масштабных мероприятиях в Москве, посвященных «Году педагога и наставника».

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Обладатель звания «Учитель года России-2021» Екатерина Костылева не стала отказываться от мандата депутата нового созыва гордумы. Об этом она рассказала URA.RU. Костылева приняла участие в организационном заседании депутатов и создании фракции партии «Единая Россия». «Пока остаюсь», — пояснила агентству URA.RU Костылева, она занимала третье место в партийном списке единороссов. В новый созыв прошли 28 депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия». В подвешенном состоянии оказался следующий по партийному списку кандидат, лидер тюменского движения Street Workout Сергей Мехнин. Он рассчитывал стать депутатом вместо учителя, но мандат остался у Екатерины Костылевой. В ее ближайших планах принять участие в масштабных мероприятиях в Москве, посвященных «Году педагога и наставника».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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