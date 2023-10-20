В интернете расходится миф о необеспеченности цифрового рубля

Финансовый эксперт Толстик опроверг миф о необеспеченности цифрового рубля
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Все три формы национальной валюты равны друг другу, отметил Александр Разуваев Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях активно расходится информация о том, что цифровой рубль не обеспечен золотовалютными резервами. Однако финансовые эксперты Александр Разуваев и Алексей Толстик заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по развенчанию фейков.

«Да, цифровой рубль — это форма валюты. И она ничем не обеспечена», — пишут в соцсетях. Однако, как отметил основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик, все формы рубля обеспечены золотовалютными резервами.

«В отличие от криптовалюты его (цифровой рубль — прим. ред.) эмитирует исключительно Центробанк. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты», — сказал Алексей Толстик в беседе с РИА Новости. Как отметил финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с URA.RU, все три формы российского рубля, включая цифровую, равноценны. В Центробанке РФ также подтверждали эту информацию.

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В социальных сетях активно расходится информация о том, что цифровой рубль не обеспечен золотовалютными резервами. Однако финансовые эксперты Александр Разуваев и Алексей Толстик заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по развенчанию фейков. «Да, цифровой рубль — это форма валюты. И она ничем не обеспечена», — пишут в соцсетях. Однако, как отметил основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик, все формы рубля обеспечены золотовалютными резервами. «В отличие от криптовалюты его (цифровой рубль — прим. ред.) эмитирует исключительно Центробанк. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты», — сказал Алексей Толстик в беседе с РИА Новости. Как отметил финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с URA.RU, все три формы российского рубля, включая цифровую, равноценны. В Центробанке РФ также подтверждали эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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