В интернете расходится миф о необеспеченности цифрового рубля

Финансовый эксперт Толстик опроверг миф о необеспеченности цифрового рубля

20 октября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Все три формы национальной валюты равны друг другу, отметил Александр Разуваев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно расходится информация о том, что цифровой рубль не обеспечен золотовалютными резервами. Однако финансовые эксперты Александр Разуваев и Алексей Толстик заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по развенчанию фейков. «Да, цифровой рубль — это форма валюты. И она ничем не обеспечена», — пишут в соцсетях. Однако, как отметил основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик, все формы рубля обеспечены золотовалютными резервами. «В отличие от криптовалюты его (цифровой рубль — прим. ред.) эмитирует исключительно Центробанк. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты», — сказал Алексей Толстик в беседе с РИА Новости. Как отметил финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с URA.RU, все три формы российского рубля, включая цифровую, равноценны. В Центробанке РФ также подтверждали эту информацию.

В социальных сетях активно расходится информация о том, что цифровой рубль не обеспечен золотовалютными резервами. Однако финансовые эксперты Александр Разуваев и Алексей Толстик заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по развенчанию фейков. «Да, цифровой рубль — это форма валюты. И она ничем не обеспечена», — пишут в соцсетях. Однако, как отметил основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик, все формы рубля обеспечены золотовалютными резервами. «В отличие от криптовалюты его (цифровой рубль — прим. ред.) эмитирует исключительно Центробанк. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты», — сказал Алексей Толстик в беседе с РИА Новости. Как отметил финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с URA.RU, все три формы российского рубля, включая цифровую, равноценны. В Центробанке РФ также подтверждали эту информацию.