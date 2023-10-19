19 октября 2023

В выходные в ЯНАО ожидается сильный ветер и метели

Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
В ЯНАО ожидается минусовая температура Фото:

В предстоящие выходные жителей ЯНАО ждет понижение температуры воздуха и сильный ветер. По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается снег и метели.

«Внимание! 21 октября 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются: ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0…-5°С, днем -2…+3°С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что к концу текущей недели в округе установятся стабильные отрицательные температуры. Поданным метеослужб в регионе начинается зима.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В предстоящие выходные жителей ЯНАО ждет понижение температуры воздуха и сильный ветер. По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается снег и метели. «Внимание! 21 октября 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются: ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0…-5°С, днем -2…+3°С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что к концу текущей недели в округе установятся стабильные отрицательные температуры. Поданным метеослужб в регионе начинается зима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...