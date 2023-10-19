В выходные в ЯНАО ожидается сильный ветер и метели

Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в ЯНАО

В ЯНАО ожидается минусовая температура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В предстоящие выходные жителей ЯНАО ждет понижение температуры воздуха и сильный ветер. По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается снег и метели.

«Внимание! 21 октября 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются: ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0…-5°С, днем -2…+3°С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что к концу текущей недели в округе установятся стабильные отрицательные температуры. Поданным метеослужб в регионе начинается зима.