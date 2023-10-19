Депутаты от ЯНАО в Тюменской облдуме возглавили антирейтинг по обращениям граждан

В Тюменской облдуме выявили антилидеров по работе с обращениями граждан

20 октября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

К депутатам из ЯНАО в Тюменской областной думе граждане обращаются меньше всех Фото: Денис Моргунов © URA.RU У большинства депутатов от ЯНАО в Тюменской областной думе низкие показатели по количеству обращений граждан. Исключение — председатель думы Фуат Сайфитдинов, у которого зарегистрировано 1049 обращений. Об этом URA.RU сообщил источник в политблоке региона со ссылкой на документы думы (имеются в распоряжении редакции). «Ямальские депутаты оказались в аутсайдерах по работе с обращениями граждан в Тюменской областной думе. Кроме Сайфитдинова, и то лишь потому, что к нему обращаются как к председателю думы», — рассказывает источник. По информации инсайдера, у депутата Ирины Соколовой — всего 24 обращения, на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лариса Цупикова из Салехарда получила 18 обращений против 22 в прошлом году, а к Игорю Наку граждане обращались всего по одному разу в месяц. Агентство URA.RU направило запрос в Тюменскую областную думу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент выхода публикации ответ не поступил.

У большинства депутатов от ЯНАО в Тюменской областной думе низкие показатели по количеству обращений граждан. Исключение — председатель думы Фуат Сайфитдинов, у которого зарегистрировано 1049 обращений. Об этом URA.RU сообщил источник в политблоке региона со ссылкой на документы думы (имеются в распоряжении редакции). «Ямальские депутаты оказались в аутсайдерах по работе с обращениями граждан в Тюменской областной думе. Кроме Сайфитдинова, и то лишь потому, что к нему обращаются как к председателю думы», — рассказывает источник. По информации инсайдера, у депутата Ирины Соколовой — всего 24 обращения, на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лариса Цупикова из Салехарда получила 18 обращений против 22 в прошлом году, а к Игорю Наку граждане обращались всего по одному разу в месяц. Агентство URA.RU направило запрос в Тюменскую областную думу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент выхода публикации ответ не поступил.