19 октября 2023

Депутаты от ЯНАО в Тюменской облдуме возглавили антирейтинг по обращениям граждан

В Тюменской облдуме выявили антилидеров по работе с обращениями граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, депутаты областной думы, депутаты, областная дума тюмени
К депутатам из ЯНАО в Тюменской областной думе граждане обращаются меньше всех Фото:

У большинства депутатов от ЯНАО в Тюменской областной думе низкие показатели по количеству обращений граждан. Исключение — председатель думы Фуат Сайфитдинов, у которого зарегистрировано 1049 обращений. Об этом URA.RU сообщил источник в политблоке региона со ссылкой на документы думы (имеются в распоряжении редакции).

«Ямальские депутаты оказались в аутсайдерах по работе с обращениями граждан в Тюменской областной думе. Кроме Сайфитдинова, и то лишь потому, что к нему обращаются как к председателю думы», — рассказывает источник.

По информации инсайдера, у депутата Ирины Соколовой — всего 24 обращения, на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лариса Цупикова из Салехарда получила 18 обращений против 22 в прошлом году, а к Игорю Наку граждане обращались всего по одному разу в месяц.

Агентство URA.RU направило запрос в Тюменскую областную думу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент выхода публикации ответ не поступил.

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У большинства депутатов от ЯНАО в Тюменской областной думе низкие показатели по количеству обращений граждан. Исключение — председатель думы Фуат Сайфитдинов, у которого зарегистрировано 1049 обращений. Об этом URA.RU сообщил источник в политблоке региона со ссылкой на документы думы (имеются в распоряжении редакции). «Ямальские депутаты оказались в аутсайдерах по работе с обращениями граждан в Тюменской областной думе. Кроме Сайфитдинова, и то лишь потому, что к нему обращаются как к председателю думы», — рассказывает источник. По информации инсайдера, у депутата Ирины Соколовой — всего 24 обращения, на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лариса Цупикова из Салехарда получила 18 обращений против 22 в прошлом году, а к Игорю Наку граждане обращались всего по одному разу в месяц. Агентство URA.RU направило запрос в Тюменскую областную думу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент выхода публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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