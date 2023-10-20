В Кремле раскрыли, как Путин относится к своей популярности в мире

Песков: для Путина важнее поддержка внутри страны, чем за рубежом

20 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Главное для Путина — это отношение россиян к нему Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное для президента России Владимира Путина — это отношение к нему россиян, а не иностранных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя то, что рейтинг главы России приближается к 80%. Статья по теме Как прошел первый день визита Путина в Пекин. Фоторепортаж «В мире есть ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина. Это лидер, который пользуется популярностью в мире. Есть и те, кто считает своим главным делом жизни борьбу с Путиным. Главное для Путина — отношение к нему людей в нашей стране, а не за рубежом», — заявил Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать рейтинг Путина и заявления, что президент России после визита в Пекин стал государственным деятелем номер один. Слова Песков передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Путин только что прилетел из Китая. Поэтому президент еще не видел свой рейтинг, который вырос после визита.

Главное для президента России Владимира Путина — это отношение к нему россиян, а не иностранных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя то, что рейтинг главы России приближается к 80%. «В мире есть ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина. Это лидер, который пользуется популярностью в мире. Есть и те, кто считает своим главным делом жизни борьбу с Путиным. Главное для Путина — отношение к нему людей в нашей стране, а не за рубежом», — заявил Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать рейтинг Путина и заявления, что президент России после визита в Пекин стал государственным деятелем номер один. Слова Песков передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Путин только что прилетел из Китая. Поэтому президент еще не видел свой рейтинг, который вырос после визита.