Как прошел первый день визита Путина в Пекин. Фоторепортаж

Неожиданностью стала встреча с европейским лидером

17 октября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин удивил Запад своими встречами в Пекине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вновь продемонстрировал, что стремление Запада изолировать Россию от внешнего мира провалилось. Путин улетел в Китай, чтобы встретиться там не только со своим другом Си Цзиньпином в рамках международного форума «Один пояс, один путь», но и с лидерами ряда других государств. Никто не ожидал, что в Пекине может состояться разговор Путина с руководителем одной из стран Евросоюза. Живописная резиденция «Дяоюйтай», где остановился президент РФ Владимир Путин, имеет 800-летнюю историю, и использовалась китайскими императорами для развлечений, в том числе для рыбалки Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Пекин Путин прилетел рано утром 17 октября. Из аэропорта российский лидер отправился в уже знакомую ему резиденцию «Дяоюйтай» — здесь в одном из особняков он останавливался и в предыдущие свои визиты в Китай. Аутентичный парк — такое тихое живописное местечко, отражающее китайскую культуру, вдали от пекинских улиц. Пекинские улицы на удивление оказались не многолюдны, и такие красавицы в национальных костюмах сразу обращают на себя внимание всех окружающих Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пекине до сих пор можно увидеть много зданий, построенных еще в годы дружбы с СССР. Хоть в отношениях России периода СССР и Китая и бывали сложные времена, память о том периоде сохранилась. А последние лет 20 власти обеих стран пытаются укрепить на какое-то время ослабевшую связь. Лидеры России и Китая на всех официальных мероприятиях обращаются друг к другу с одинаковым приветствием: «дорогой друг». О дружеских отношениях с Си Цзиньпином президент Путин заявил и в интервью Медиакорпорации Китая накануне своего визита в Пекин. Китайцы очень дружелюбны по отношению к русским, приезжающим к ним в гости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня старые друзья снова увиделись. Правда, пока накоротке: во время церемонии встречи делегаций — участников форума «Один пояс, один путь». Произошло это спустя всего 7 месяцев: китайский лидер приезжал в Москву с официальным визитом в начале марта. Путин и Си проведут все-таки и полноценные переговоры, несмотря на то, что на форум в Пекин приехали лидеры более 20 государств. Сначала они пообщаются в присутствии своих делегаций, а после — тет-а-тет, за рабочим завтраком. Но это будет завтра. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг впервые встретился с российским лидером и назвал Владимира Путина «большим другом вьетнамского народа» Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости» Пока же у Путина своя программа двусторонних встреч. Первым к нему в резиденцию приехал президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Примечательно, что месяц назад вьетнамский лидер принимал в Ханое американского президента Джо Байдена и даже благодарил его «за теплые чувства к Вьетнаму». Сегодняшняя беседа Путина с Во Ван Тхыонгом фактически должна определить дальнейшее развитие отношений двух стран (хотя после исхода Вьетнамской войны и так ясно, к кому может тяготеть Вьетнам). Дело в том, что собеседник российского лидера возглавил Вьетнам совсем недавно — в марте этого года — и только-только знакомится лично с коллегами. Причем сразу — с самыми искушенными в геополитике людьми: Путиным, Си Цзиньпином и Байденом. Китай — уникальное место с точки зрения архитектуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Знакомство с вьетнамским лидером первое, но российский президент говорил о «дружеском ключе» в отношениях двух стран на протяжении почти трех десятилетий. «Отношения между Россией и Вьетнамом имеют, конечно, гораздо более глубокие корни, и нет необходимости говорить, насколько близки наши народы», — заметил Путин. Дипломатичный Во Ван Тхыонг сразу назвал Путина «большим другом вьетнамского народа» и признался, что «хранит в памяти образ добрых русских людей». Однако его разговор с президентом Путиным был относительно недолгим. Появления в Пекине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его дружеского рукопожатия с Владимиром Путиным на Западе точно никто не ожидал Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости» Путина ждала новая встреча — с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ее Кремль даже не анонсировал. Такого поворота событий на Западе точно никто не ожидал: там вызывает напряжение любой контакт Путина и Си Цзиньпина, а здесь еще и лидер одной из стран Евросоюза «без доклада» отправился в Китай. Впрочем, «непослушание» Орбана, его симпатии к России и отказ от принципа «делай, как все, против России» уже стало нормальным явлением — он один из немногих европейских лидеров, кто не поддержал санкции против РФ. И сегодня он заявил Путину, что «Венгрия никогда не хотела противостоять России, а как раз наоборот». «Удовольствие увидеться с вами, — сказал Путин своему гостю. — В сегодняшних геополитических условиях возможности для развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются. Одна из этих стран — это Венгрия, отношения с которой строились исключительно на основе учета интересов друг друга». Премьер-министр Таиланд Сеттха Тхависин заставил всех обратить внимание на свои розовые носки Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости» Марафон переговоров продолжился беседой с премьер-министром Таиланда Сеттху Тхависином. А после Путина ждали на официальной церемонии встречи председателем Си Цзиньпином глав делегаций, которые приехали на форум «Один пояс, один путь». Приветствие проходило в Доме народных собраний — там, где обычно собираются съезды Компартии Китая, сессии Всекитайского собрания народных представителей. Там же проходят другие важнейшие государственные мероприятия. Это здание на площади Тяньаньмэнь уникальное: оно построено менее чем за год (в 1958—1959 годах), является самой крупной постройкой такого стиля и включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества. Но и на этом рабочий день Путина не заканчивается. В графике — еще несколько встреч: с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом. В эти дни в Пекине не так много туристов, да и те, что есть, в основном — жители самого Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU С переговорами с лидером Монголии, пожалуй, у российских властей связаны самые серьезные ожидания. Дело в том, что на протяжении ряда лет обсуждается тема строительства второго газопровода в Китай — как раз через территорию Монголии. В сентябре 2020 года началось проектирование «Силы Сибири — 2». По нему планируется поставлять в КНР порядка 50 млрд кубометров газа в год. Из 6,7 тысячи километров трубы 2,7 тысячи должны пройти по России. Проект буксовал несколько лет, но после мартовских переговоров Путина и Си Цзиньпина он наконец-то получил развитие. Эксперты ожидают, что после сегодняшней встречи с монгольским лидером интенсивность его возрастет. Еда в Пекине буквально на каждом шагу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как рассказала URA.RU руководитель департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская, инфраструктурные проекты действительно наиболее важные в российско-монгольских отношениях. Строительство газопровода — только одно из направлений. «Все более возрастает поток российско-китайских грузоперевозок наземным транспортом, в том числе через территорию Монголии. Существующая автодорожная и железнодорожная инфраструктура перегружена. Такие ключевые пункты, как Улан-Удэ, Наушки, Эрлянь и другие не первый год работают в режиме многодневных и даже многонедельных пробок», — отметила эксперт. Статья по теме «Россия и Китай могут создать в БРИКС особую зону» Судя по всему, у российской стороны есть идеи, как разрешить этот транспортный коллапс. Сделать это, очевидно, Путин хочет, иначе вряд ли он вместе со своим другом Си Цзиньпином строил планы по увеличению товарооборота (это в текущем году он должен вырасти до 200 млрд долларов, дальше — больше). Без логистики и дорог осуществить это будет непросто. Но своими планами Путин поделится уже завтра, в своем выступлении на форуме «Один пояс, один путь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вновь продемонстрировал, что стремление Запада изолировать Россию от внешнего мира провалилось. Путин улетел в Китай, чтобы встретиться там не только со своим другом Си Цзиньпином в рамках международного форума «Один пояс, один путь», но и с лидерами ряда других государств. Никто не ожидал, что в Пекине может состояться разговор Путина с руководителем одной из стран Евросоюза. В Пекин Путин прилетел рано утром 17 октября. Из аэропорта российский лидер отправился в уже знакомую ему резиденцию «Дяоюйтай» — здесь в одном из особняков он останавливался и в предыдущие свои визиты в Китай. Аутентичный парк — такое тихое живописное местечко, отражающее китайскую культуру, вдали от пекинских улиц. В Пекине до сих пор можно увидеть много зданий, построенных еще в годы дружбы с СССР. Хоть в отношениях России периода СССР и Китая и бывали сложные времена, память о том периоде сохранилась. А последние лет 20 власти обеих стран пытаются укрепить на какое-то время ослабевшую связь. Лидеры России и Китая на всех официальных мероприятиях обращаются друг к другу с одинаковым приветствием: «дорогой друг». О дружеских отношениях с Си Цзиньпином президент Путин заявил и в интервью Медиакорпорации Китая накануне своего визита в Пекин. Сегодня старые друзья снова увиделись. Правда, пока накоротке: во время церемонии встречи делегаций — участников форума «Один пояс, один путь». Произошло это спустя всего 7 месяцев: китайский лидер приезжал в Москву с официальным визитом в начале марта. Путин и Си проведут все-таки и полноценные переговоры, несмотря на то, что на форум в Пекин приехали лидеры более 20 государств. Сначала они пообщаются в присутствии своих делегаций, а после — тет-а-тет, за рабочим завтраком. Но это будет завтра. Пока же у Путина своя программа двусторонних встреч. Первым к нему в резиденцию приехал президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Примечательно, что месяц назад вьетнамский лидер принимал в Ханое американского президента Джо Байдена и даже благодарил его «за теплые чувства к Вьетнаму». Сегодняшняя беседа Путина с Во Ван Тхыонгом фактически должна определить дальнейшее развитие отношений двух стран (хотя после исхода Вьетнамской войны и так ясно, к кому может тяготеть Вьетнам). Дело в том, что собеседник российского лидера возглавил Вьетнам совсем недавно — в марте этого года — и только-только знакомится лично с коллегами. Причем сразу — с самыми искушенными в геополитике людьми: Путиным, Си Цзиньпином и Байденом. Знакомство с вьетнамским лидером первое, но российский президент говорил о «дружеском ключе» в отношениях двух стран на протяжении почти трех десятилетий. «Отношения между Россией и Вьетнамом имеют, конечно, гораздо более глубокие корни, и нет необходимости говорить, насколько близки наши народы», — заметил Путин. Дипломатичный Во Ван Тхыонг сразу назвал Путина «большим другом вьетнамского народа» и признался, что «хранит в памяти образ добрых русских людей». Однако его разговор с президентом Путиным был относительно недолгим. Путина ждала новая встреча — с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ее Кремль даже не анонсировал. Такого поворота событий на Западе точно никто не ожидал: там вызывает напряжение любой контакт Путина и Си Цзиньпина, а здесь еще и лидер одной из стран Евросоюза «без доклада» отправился в Китай. Впрочем, «непослушание» Орбана, его симпатии к России и отказ от принципа «делай, как все, против России» уже стало нормальным явлением — он один из немногих европейских лидеров, кто не поддержал санкции против РФ. И сегодня он заявил Путину, что «Венгрия никогда не хотела противостоять России, а как раз наоборот». Марафон переговоров продолжился беседой с премьер-министром Таиланда Сеттху Тхависином. А после Путина ждали на официальной церемонии встречи председателем Си Цзиньпином глав делегаций, которые приехали на форум «Один пояс, один путь». Приветствие проходило в Доме народных собраний — там, где обычно собираются съезды Компартии Китая, сессии Всекитайского собрания народных представителей. Там же проходят другие важнейшие государственные мероприятия. Это здание на площади Тяньаньмэнь уникальное: оно построено менее чем за год (в 1958—1959 годах), является самой крупной постройкой такого стиля и включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества. Но и на этом рабочий день Путина не заканчивается. В графике — еще несколько встреч: с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом. С переговорами с лидером Монголии, пожалуй, у российских властей связаны самые серьезные ожидания. Дело в том, что на протяжении ряда лет обсуждается тема строительства второго газопровода в Китай — как раз через территорию Монголии. В сентябре 2020 года началось проектирование «Силы Сибири — 2». По нему планируется поставлять в КНР порядка 50 млрд кубометров газа в год. Из 6,7 тысячи километров трубы 2,7 тысячи должны пройти по России. Проект буксовал несколько лет, но после мартовских переговоров Путина и Си Цзиньпина он наконец-то получил развитие. Эксперты ожидают, что после сегодняшней встречи с монгольским лидером интенсивность его возрастет. Как рассказала URA.RU руководитель департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская, инфраструктурные проекты действительно наиболее важные в российско-монгольских отношениях. Строительство газопровода — только одно из направлений. «Все более возрастает поток российско-китайских грузоперевозок наземным транспортом, в том числе через территорию Монголии. Существующая автодорожная и железнодорожная инфраструктура перегружена. Такие ключевые пункты, как Улан-Удэ, Наушки, Эрлянь и другие не первый год работают в режиме многодневных и даже многонедельных пробок», — отметила эксперт. Судя по всему, у российской стороны есть идеи, как разрешить этот транспортный коллапс. Сделать это, очевидно, Путин хочет, иначе вряд ли он вместе со своим другом Си Цзиньпином строил планы по увеличению товарооборота (это в текущем году он должен вырасти до 200 млрд долларов, дальше — больше). Без логистики и дорог осуществить это будет непросто. Но своими планами Путин поделится уже завтра, в своем выступлении на форуме «Один пояс, один путь».