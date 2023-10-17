Как прошел первый день визита Путина в Пекин. Фоторепортаж

Президент РФ Владимир Путин вновь продемонстрировал, что стремление Запада изолировать Россию от внешнего мира провалилось. Путин улетел в Китай, чтобы встретиться там не только со своим другом Си Цзиньпином в рамках международного форума «Один пояс, один путь», но и с лидерами ряда других государств. Никто не ожидал, что в Пекине может состояться разговор Путина с руководителем одной из стран Евросоюза.
Живописная резиденция «Дяоюйтай», где остановился президент РФ Владимир Путин, имеет 800-летнюю историю, и использовалась китайскими императорами для развлечений, в том числе для рыбалки
В Пекин Путин прилетел рано утром 17 октября. Из аэропорта российский лидер отправился в уже знакомую ему резиденцию «Дяоюйтай» — здесь в одном из особняков он останавливался и в предыдущие свои визиты в Китай. Аутентичный парк — такое тихое живописное местечко, отражающее китайскую культуру, вдали от пекинских улиц.
Пекинские улицы на удивление оказались не многолюдны, и такие красавицы в национальных костюмах сразу обращают на себя внимание всех окружающих
В Пекине до сих пор можно увидеть много зданий, построенных еще в годы дружбы с СССР. Хоть в отношениях России периода СССР и Китая и бывали сложные времена, память о том периоде сохранилась. А последние лет 20 власти обеих стран пытаются укрепить на какое-то время ослабевшую связь. Лидеры России и Китая на всех официальных мероприятиях обращаются друг к другу с одинаковым приветствием: «дорогой друг». О дружеских отношениях с Си Цзиньпином президент Путин заявил и в интервью Медиакорпорации Китая накануне своего визита в Пекин.
Китайцы очень дружелюбны по отношению к русским, приезжающим к ним в гости
Сегодня старые друзья снова увиделись. Правда, пока накоротке: во время церемонии встречи делегаций — участников форума «Один пояс, один путь». Произошло это спустя всего 7 месяцев: китайский лидер приезжал в Москву с официальным визитом в начале марта. Путин и Си проведут все-таки и полноценные переговоры, несмотря на то, что на форум в Пекин приехали лидеры более 20 государств. Сначала они пообщаются в присутствии своих делегаций, а после — тет-а-тет, за рабочим завтраком. Но это будет завтра.
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг впервые встретился с российским лидером и назвал Владимира Путина «большим другом вьетнамского народа»
Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Пока же у Путина своя программа двусторонних встреч. Первым к нему в резиденцию приехал президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Примечательно, что месяц назад вьетнамский лидер принимал в Ханое американского президента Джо Байдена и даже благодарил его «за теплые чувства к Вьетнаму». Сегодняшняя беседа Путина с Во Ван Тхыонгом фактически должна определить дальнейшее развитие отношений двух стран (хотя после исхода Вьетнамской войны и так ясно, к кому может тяготеть Вьетнам). Дело в том, что собеседник российского лидера возглавил Вьетнам совсем недавно — в марте этого года — и только-только знакомится лично с коллегами. Причем сразу — с самыми искушенными в геополитике людьми: Путиным, Си Цзиньпином и Байденом.
Китай — уникальное место с точки зрения архитектуры
Знакомство с вьетнамским лидером первое, но российский президент говорил о «дружеском ключе» в отношениях двух стран на протяжении почти трех десятилетий. «Отношения между Россией и Вьетнамом имеют, конечно, гораздо более глубокие корни, и нет необходимости говорить, насколько близки наши народы», — заметил Путин.
Дипломатичный Во Ван Тхыонг сразу назвал Путина «большим другом вьетнамского народа» и признался, что «хранит в памяти образ добрых русских людей». Однако его разговор с президентом Путиным был относительно недолгим.
Появления в Пекине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его дружеского рукопожатия с Владимиром Путиным на Западе точно никто не ожидал
Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Путина ждала новая встреча — с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ее Кремль даже не анонсировал. Такого поворота событий на Западе точно никто не ожидал: там вызывает напряжение любой контакт Путина и Си Цзиньпина, а здесь еще и лидер одной из стран Евросоюза «без доклада» отправился в Китай. Впрочем, «непослушание» Орбана, его симпатии к России и отказ от принципа «делай, как все, против России» уже стало нормальным явлением — он один из немногих европейских лидеров, кто не поддержал санкции против РФ. И сегодня он заявил Путину, что «Венгрия никогда не хотела противостоять России, а как раз наоборот».
«Удовольствие увидеться с вами, — сказал Путин своему гостю. — В сегодняшних геополитических условиях возможности для развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются. Одна из этих стран — это Венгрия, отношения с которой строились исключительно на основе учета интересов друг друга».
Премьер-министр Таиланд Сеттха Тхависин заставил всех обратить внимание на свои розовые носки
Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Марафон переговоров продолжился беседой с премьер-министром Таиланда Сеттху Тхависином. А после Путина ждали на официальной церемонии встречи председателем Си Цзиньпином глав делегаций, которые приехали на форум «Один пояс, один путь». Приветствие проходило в Доме народных собраний — там, где обычно собираются съезды Компартии Китая, сессии Всекитайского собрания народных представителей. Там же проходят другие важнейшие государственные мероприятия. Это здание на площади Тяньаньмэнь уникальное: оно построено менее чем за год (в 1958—1959 годах), является самой крупной постройкой такого стиля и включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества.
Но и на этом рабочий день Путина не заканчивается. В графике — еще несколько встреч: с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом.
В эти дни в Пекине не так много туристов, да и те, что есть, в основном — жители самого Китая
С переговорами с лидером Монголии, пожалуй, у российских властей связаны самые серьезные ожидания. Дело в том, что на протяжении ряда лет обсуждается тема строительства второго газопровода в Китай — как раз через территорию Монголии. В сентябре 2020 года началось проектирование «Силы Сибири — 2». По нему планируется поставлять в КНР порядка 50 млрд кубометров газа в год. Из 6,7 тысячи километров трубы 2,7 тысячи должны пройти по России. Проект буксовал несколько лет, но после мартовских переговоров Путина и Си Цзиньпина он наконец-то получил развитие. Эксперты ожидают, что после сегодняшней встречи с монгольским лидером интенсивность его возрастет.
Как рассказала URA.RU руководитель департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская, инфраструктурные проекты действительно наиболее важные в российско-монгольских отношениях. Строительство газопровода — только одно из направлений. «Все более возрастает поток российско-китайских грузоперевозок наземным транспортом, в том числе через территорию Монголии. Существующая автодорожная и железнодорожная инфраструктура перегружена. Такие ключевые пункты, как Улан-Удэ, Наушки, Эрлянь и другие не первый год работают в режиме многодневных и даже многонедельных пробок», — отметила эксперт.
Судя по всему, у российской стороны есть идеи, как разрешить этот транспортный коллапс. Сделать это, очевидно, Путин хочет, иначе вряд ли он вместе со своим другом Си Цзиньпином строил планы по увеличению товарооборота (это в текущем году он должен вырасти до 200 млрд долларов, дальше — больше). Без логистики и дорог осуществить это будет непросто. Но своими планами Путин поделится уже завтра, в своем выступлении на форуме «Один пояс, один путь».
Президент РФ Владимир Путин вновь продемонстрировал, что стремление Запада изолировать Россию от внешнего мира провалилось. Путин улетел в Китай, чтобы встретиться там не только со своим другом Си Цзиньпином в рамках международного форума «Один пояс, один путь», но и с лидерами ряда других государств. Никто не ожидал, что в Пекине может состояться разговор Путина с руководителем одной из стран Евросоюза. В Пекин Путин прилетел рано утром 17 октября. Из аэропорта российский лидер отправился в уже знакомую ему резиденцию «Дяоюйтай» — здесь в одном из особняков он останавливался и в предыдущие свои визиты в Китай. Аутентичный парк — такое тихое живописное местечко, отражающее китайскую культуру, вдали от пекинских улиц. В Пекине до сих пор можно увидеть много зданий, построенных еще в годы дружбы с СССР. Хоть в отношениях России периода СССР и Китая и бывали сложные времена, память о том периоде сохранилась. А последние лет 20 власти обеих стран пытаются укрепить на какое-то время ослабевшую связь. Лидеры России и Китая на всех официальных мероприятиях обращаются друг к другу с одинаковым приветствием: «дорогой друг». О дружеских отношениях с Си Цзиньпином президент Путин заявил и в интервью Медиакорпорации Китая накануне своего визита в Пекин. Сегодня старые друзья снова увиделись. Правда, пока накоротке: во время церемонии встречи делегаций — участников форума «Один пояс, один путь». Произошло это спустя всего 7 месяцев: китайский лидер приезжал в Москву с официальным визитом в начале марта. Путин и Си проведут все-таки и полноценные переговоры, несмотря на то, что на форум в Пекин приехали лидеры более 20 государств. Сначала они пообщаются в присутствии своих делегаций, а после — тет-а-тет, за рабочим завтраком. Но это будет завтра. Пока же у Путина своя программа двусторонних встреч. Первым к нему в резиденцию приехал президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Примечательно, что месяц назад вьетнамский лидер принимал в Ханое американского президента Джо Байдена и даже благодарил его «за теплые чувства к Вьетнаму». Сегодняшняя беседа Путина с Во Ван Тхыонгом фактически должна определить дальнейшее развитие отношений двух стран (хотя после исхода Вьетнамской войны и так ясно, к кому может тяготеть Вьетнам). Дело в том, что собеседник российского лидера возглавил Вьетнам совсем недавно — в марте этого года — и только-только знакомится лично с коллегами. Причем сразу — с самыми искушенными в геополитике людьми: Путиным, Си Цзиньпином и Байденом. Знакомство с вьетнамским лидером первое, но российский президент говорил о «дружеском ключе» в отношениях двух стран на протяжении почти трех десятилетий. «Отношения между Россией и Вьетнамом имеют, конечно, гораздо более глубокие корни, и нет необходимости говорить, насколько близки наши народы», — заметил Путин. Дипломатичный Во Ван Тхыонг сразу назвал Путина «большим другом вьетнамского народа» и признался, что «хранит в памяти образ добрых русских людей». Однако его разговор с президентом Путиным был относительно недолгим. Путина ждала новая встреча — с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ее Кремль даже не анонсировал. Такого поворота событий на Западе точно никто не ожидал: там вызывает напряжение любой контакт Путина и Си Цзиньпина, а здесь еще и лидер одной из стран Евросоюза «без доклада» отправился в Китай. Впрочем, «непослушание» Орбана, его симпатии к России и отказ от принципа «делай, как все, против России» уже стало нормальным явлением — он один из немногих европейских лидеров, кто не поддержал санкции против РФ. И сегодня он заявил Путину, что «Венгрия никогда не хотела противостоять России, а как раз наоборот». Марафон переговоров продолжился беседой с премьер-министром Таиланда Сеттху Тхависином. А после Путина ждали на официальной церемонии встречи председателем Си Цзиньпином глав делегаций, которые приехали на форум «Один пояс, один путь». Приветствие проходило в Доме народных собраний — там, где обычно собираются съезды Компартии Китая, сессии Всекитайского собрания народных представителей. Там же проходят другие важнейшие государственные мероприятия. Это здание на площади Тяньаньмэнь уникальное: оно построено менее чем за год (в 1958—1959 годах), является самой крупной постройкой такого стиля и включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества. Но и на этом рабочий день Путина не заканчивается. В графике — еще несколько встреч: с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом. С переговорами с лидером Монголии, пожалуй, у российских властей связаны самые серьезные ожидания. Дело в том, что на протяжении ряда лет обсуждается тема строительства второго газопровода в Китай — как раз через территорию Монголии. В сентябре 2020 года началось проектирование «Силы Сибири — 2». По нему планируется поставлять в КНР порядка 50 млрд кубометров газа в год. Из 6,7 тысячи километров трубы 2,7 тысячи должны пройти по России. Проект буксовал несколько лет, но после мартовских переговоров Путина и Си Цзиньпина он наконец-то получил развитие. Эксперты ожидают, что после сегодняшней встречи с монгольским лидером интенсивность его возрастет. Как рассказала URA.RU руководитель департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская, инфраструктурные проекты действительно наиболее важные в российско-монгольских отношениях. Строительство газопровода — только одно из направлений. «Все более возрастает поток российско-китайских грузоперевозок наземным транспортом, в том числе через территорию Монголии. Существующая автодорожная и железнодорожная инфраструктура перегружена. Такие ключевые пункты, как Улан-Удэ, Наушки, Эрлянь и другие не первый год работают в режиме многодневных и даже многонедельных пробок», — отметила эксперт. Судя по всему, у российской стороны есть идеи, как разрешить этот транспортный коллапс. Сделать это, очевидно, Путин хочет, иначе вряд ли он вместе со своим другом Си Цзиньпином строил планы по увеличению товарооборота (это в текущем году он должен вырасти до 200 млрд долларов, дальше — больше). Без логистики и дорог осуществить это будет непросто. Но своими планами Путин поделится уже завтра, в своем выступлении на форуме «Один пояс, один путь».