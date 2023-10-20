Песков: более тысячи россиян угрожает опасность в секторе Газы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Россия готова эвакуировать своих граждан Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Более тысячи граждан России находятся в секторе Газа, им угрожает опасность в случае, если армия Израиля проведет наземную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«В секторе Газа может быть даже больше 1000 наших согражданах. Жизнь их потенциально находится под угрозой. Эта угроза кратно возрастет, если начнется наземная операция Израиля. Далеко не все хотят эвакуироваться и выходят нас связь с нашими дипломатами. Готовность к эвакуации есть, возможность есть. Работа ведется, ситуация меняется пока не в лучшую сторону», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом Песков отметил, что российское представительство продолжает работать на Ближнем Востоке. Главная цель — выяснить, кто из россиян хочет эвакуироваться, чтобы им помочь.

Ранее в армии Израиля заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Однако при этом могут пострадать и мирные жители. Пока дата начала операции неизвестна, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более тысячи граждан России находятся в секторе Газа, им угрожает опасность в случае, если армия Израиля проведет наземную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В секторе Газа может быть даже больше 1000 наших согражданах. Жизнь их потенциально находится под угрозой. Эта угроза кратно возрастет, если начнется наземная операция Израиля. Далеко не все хотят эвакуироваться и выходят нас связь с нашими дипломатами. Готовность к эвакуации есть, возможность есть. Работа ведется, ситуация меняется пока не в лучшую сторону», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что российское представительство продолжает работать на Ближнем Востоке. Главная цель — выяснить, кто из россиян хочет эвакуироваться, чтобы им помочь. Ранее в армии Израиля заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Однако при этом могут пострадать и мирные жители. Пока дата начала операции неизвестна, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...