Песков: более тысячи россиян угрожает опасность в секторе Газы

20 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что Россия готова эвакуировать своих граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Более тысячи граждан России находятся в секторе Газа, им угрожает опасность в случае, если армия Израиля проведет наземную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В секторе Газа может быть даже больше 1000 наших согражданах. Жизнь их потенциально находится под угрозой. Эта угроза кратно возрастет, если начнется наземная операция Израиля. Далеко не все хотят эвакуироваться и выходят нас связь с нашими дипломатами. Готовность к эвакуации есть, возможность есть. Работа ведется, ситуация меняется пока не в лучшую сторону», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что российское представительство продолжает работать на Ближнем Востоке. Главная цель — выяснить, кто из россиян хочет эвакуироваться, чтобы им помочь. Ранее в армии Израиля заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Однако при этом могут пострадать и мирные жители. Пока дата начала операции неизвестна, пишет RT.

Более тысячи граждан России находятся в секторе Газа, им угрожает опасность в случае, если армия Израиля проведет наземную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В секторе Газа может быть даже больше 1000 наших согражданах. Жизнь их потенциально находится под угрозой. Эта угроза кратно возрастет, если начнется наземная операция Израиля. Далеко не все хотят эвакуироваться и выходят нас связь с нашими дипломатами. Готовность к эвакуации есть, возможность есть. Работа ведется, ситуация меняется пока не в лучшую сторону», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что российское представительство продолжает работать на Ближнем Востоке. Главная цель — выяснить, кто из россиян хочет эвакуироваться, чтобы им помочь. Ранее в армии Израиля заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Однако при этом могут пострадать и мирные жители. Пока дата начала операции неизвестна, пишет RT.