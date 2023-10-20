Песков: более тысячи россиян угрожает опасность в секторе Газы

Более тысячи граждан России находятся в секторе Газа, им угрожает опасность в случае, если армия Израиля проведет наземную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«В секторе Газа может быть даже больше 1000 наших согражданах. Жизнь их потенциально находится под угрозой. Эта угроза кратно возрастет, если начнется наземная операция Израиля. Далеко не все хотят эвакуироваться и выходят нас связь с нашими дипломатами. Готовность к эвакуации есть, возможность есть. Работа ведется, ситуация меняется пока не в лучшую сторону», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
При этом Песков отметил, что российское представительство продолжает работать на Ближнем Востоке. Главная цель — выяснить, кто из россиян хочет эвакуироваться, чтобы им помочь.
Ранее в армии Израиля заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Однако при этом могут пострадать и мирные жители. Пока дата начала операции неизвестна, пишет RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.