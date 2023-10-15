Израиль перенес наземную операцию в секторе Газа: главное о войне на Ближнем Востоке за день

В штаб-квартиру Организации Объединенных Наций на юге Ливана попала ракета
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля отложила наземную операцию в секторе Газа. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 15 октября.
- Газета The New York Times написала, что вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней». Там отметили, что причиной стали облачные условия, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха. URA.RU рассказывало об альтернативных причинах переноса операции;
- Палестинское движение ХАМАС забирает личные вещи и ключи от авто у граждан, которые хотят эвакуироваться на юг сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала запись телефонного разговора офицера разведки из отряда 504 и жителя Джабалии (сектор Газа), где он рассказывает про действия боевиков;
- Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. Он добавил, что в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа «завтра может быть поздно»;
- Израиль восстановил подачу воды на юге сектора Газа впервые с начала войны с ХАМАС. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
- Миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой сообщила, что Иран не будет принимать участие в войне Израиля и ХАМАС до тех пор, пока его территория не будет атакована израильской армией;
- Удары израильской авиации по Газе нацелены на подготовку к возможной наземной операции. Об этом сообщил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар;
- В штаб-квартиру Организации Объединенных Наций на юге Ливана попала ракета. В результате никто не пострадал.
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