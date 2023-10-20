В Кремле отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

Песков: РФ и США достигли паритета после отзыва ратификации ДВЗЯИ Москвой
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на испытания США на ядерном полигоне Фото:

Ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписан и Россией, и США, но не ратифицирован. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о проведении США подземного химического взрыва на ядерном полигоне, отвечая на вопрос URA.RU.

«Наша позиция хорошо предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и мы, и американцы являемся подписантами договора. Но он не ратифицирован с обеих сторон», — отметил Песков.

О проведении испытаний с подземным химическим взрывом сообщило минэнерго США. Это было сделано 18 октября, когда Госдумы России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

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Ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписан и Россией, и США, но не ратифицирован. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о проведении США подземного химического взрыва на ядерном полигоне, отвечая на вопрос URA.RU. «Наша позиция хорошо предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и мы, и американцы являемся подписантами договора. Но он не ратифицирован с обеих сторон», — отметил Песков. О проведении испытаний с подземным химическим взрывом сообщило минэнерго США. Это было сделано 18 октября, когда Госдумы России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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