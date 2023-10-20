В Кремле отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

Ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписан и Россией, и США, но не ратифицирован. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о проведении США подземного химического взрыва на ядерном полигоне, отвечая на вопрос URA.RU.
«Наша позиция хорошо предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и мы, и американцы являемся подписантами договора. Но он не ратифицирован с обеих сторон», — отметил Песков.
О проведении испытаний с подземным химическим взрывом сообщило минэнерго США. Это было сделано 18 октября, когда Госдумы России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
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