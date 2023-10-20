В Кремле отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

Песков: РФ и США достигли паритета после отзыва ратификации ДВЗЯИ Москвой

20 октября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на испытания США на ядерном полигоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписан и Россией, и США, но не ратифицирован. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о проведении США подземного химического взрыва на ядерном полигоне, отвечая на вопрос URA.RU. «Наша позиция хорошо предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и мы, и американцы являемся подписантами договора. Но он не ратифицирован с обеих сторон», — отметил Песков. О проведении испытаний с подземным химическим взрывом сообщило минэнерго США. Это было сделано 18 октября, когда Госдумы России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписан и Россией, и США, но не ратифицирован. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о проведении США подземного химического взрыва на ядерном полигоне, отвечая на вопрос URA.RU. «Наша позиция хорошо предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и мы, и американцы являемся подписантами договора. Но он не ратифицирован с обеих сторон», — отметил Песков. О проведении испытаний с подземным химическим взрывом сообщило минэнерго США. Это было сделано 18 октября, когда Госдумы России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.