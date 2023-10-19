В известной тюменской колбасе нашли опасные вещества

Россельхознадзор Тюмени обнаружил антибиотики в колбасе Ишимского мясокомбината

Следы антибиотиков обнаружены в шести сортах колбасы, сосисках и пельменях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В нескольких видах колбасы и полуфабрикатов, изготовленных Ишимским мясокомбинатом (Тюменская область), который входит в состав агрохолдинга «Юбилейный», обнаружены следы антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В ходе плановой выездной проверки отобраны пробы колбасной продукции и мясных полуфабрикатов. Согласно результатам исследований, в нескольких видах колбас, одном сорте сосисок и одном виде пельменей выявлены антибиотики», — говорится в сообщении.

В продукции компании обнаружены такие вещества, как сульфаметазин, доксициклин и флорфеникол. Это препараты, применяемые в ветеринарии для лечения болезней животных. Декларации соответствия на всю продукцию, в которой обнаружили вредные вещества, отозваны.