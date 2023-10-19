Для жителей Мичуринского в Екатеринбурге откроют второй выезд из района

У жителей Мичуринского появится еще один выезд из района
Движение по улице Карасьевской на выезде из Мичуринского (Широкая речка) в Екатеринбурге откроют 1 декабря. Таким образом, из микрорайона появится второй выезд, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«На участке улицы Карасьевской от Савкова до Майской протяженностью 862 метра уложено асфальтовое полотно, обустроены тротуары, дождевая канализация, установлены опоры наружного освещения и светофоры. Ширина дороги составляет 7 метров, а тротуаров — по 3 метра с каждой стороны. Движение будет запущено 1 декабря», — рассказали в мэрии.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!