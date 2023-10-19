19 октября 2023

Для жителей Мичуринского в Екатеринбурге откроют второй выезд из района

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, новая дорога, улица бурова петрова
У жителей Мичуринского появится еще один выезд из района Фото:

Движение по улице Карасьевской на выезде из Мичуринского (Широкая речка) в Екатеринбурге откроют 1 декабря. Таким образом, из микрорайона появится второй выезд, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«На участке улицы Карасьевской от Савкова до Майской протяженностью 862 метра уложено асфальтовое полотно, обустроены тротуары, дождевая канализация, установлены опоры наружного освещения и светофоры. Ширина дороги составляет 7 метров, а тротуаров — по 3 метра с каждой стороны. Движение будет запущено 1 декабря», — рассказали в мэрии.

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Движение по улице Карасьевской на выезде из Мичуринского (Широкая речка) в Екатеринбурге откроют 1 декабря. Таким образом, из микрорайона появится второй выезд, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «На участке улицы Карасьевской от Савкова до Майской протяженностью 862 метра уложено асфальтовое полотно, обустроены тротуары, дождевая канализация, установлены опоры наружного освещения и светофоры. Ширина дороги составляет 7 метров, а тротуаров — по 3 метра с каждой стороны. Движение будет запущено 1 декабря», — рассказали в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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