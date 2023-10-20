В США раскрыли, на каких условиях будет заключен мир между РФ и Украиной

TNI: мир между Украиной и Россией будет заключен на условиях Москвы
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Гранитный шар на Октябрьской площади. Екатеринбург, флаг украины, флаг россии, надпись мир, антивоенный стрит-арт
Мир между Украиной и Россией будет заключен, когда Киев признает нейтралитет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мир между Россией и Украиной будет заключен на условиях Москвы. Киеву придется гарантировать нейтралитет и лишиться части Запорожья, Херсона и Донбасса. Об этом сообщил автор издания The National Interest Тед Снайдер.

«Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше. <…> Украине придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент еще можно было сохранить», — пишет автор в материале.

Снайдер добавил, что на Западе осознают то, что СВО закончится в пользу России. А также, по словам автора, западные политики понимают, что Москва не уступит по ключевым требованиям Киеву.

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Мир между Россией и Украиной будет заключен на условиях Москвы. Киеву придется гарантировать нейтралитет и лишиться части Запорожья, Херсона и Донбасса. Об этом сообщил автор издания The National Interest Тед Снайдер. «Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше. <…> Украине придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент еще можно было сохранить», — пишет автор в материале. Снайдер добавил, что на Западе осознают то, что СВО закончится в пользу России. А также, по словам автора, западные политики понимают, что Москва не уступит по ключевым требованиям Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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