В США раскрыли, на каких условиях будет заключен мир между РФ и Украиной

Мир между Россией и Украиной будет заключен на условиях Москвы. Киеву придется гарантировать нейтралитет и лишиться части Запорожья, Херсона и Донбасса. Об этом сообщил автор издания The National Interest Тед Снайдер.
«Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше. <…> Украине придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент еще можно было сохранить», — пишет автор в
Снайдер добавил, что на Западе осознают то, что СВО закончится в пользу России. А также, по словам автора, западные политики понимают, что Москва не уступит по ключевым требованиям Киеву.
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