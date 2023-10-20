В США раскрыли, на каких условиях будет заключен мир между РФ и Украиной

TNI: мир между Украиной и Россией будет заключен на условиях Москвы

20 октября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Мир между Украиной и Россией будет заключен, когда Киев признает нейтралитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир между Россией и Украиной будет заключен на условиях Москвы. Киеву придется гарантировать нейтралитет и лишиться части Запорожья, Херсона и Донбасса. Об этом сообщил автор издания The National Interest Тед Снайдер. «Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше. <…> Украине придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент еще можно было сохранить», — пишет автор в материале . Снайдер добавил, что на Западе осознают то, что СВО закончится в пользу России. А также, по словам автора, западные политики понимают, что Москва не уступит по ключевым требованиям Киеву.

Мир между Россией и Украиной будет заключен на условиях Москвы. Киеву придется гарантировать нейтралитет и лишиться части Запорожья, Херсона и Донбасса. Об этом сообщил автор издания The National Interest Тед Снайдер. «Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше. <…> Украине придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент еще можно было сохранить», — пишет автор в материале. Снайдер добавил, что на Западе осознают то, что СВО закончится в пользу России. А также, по словам автора, западные политики понимают, что Москва не уступит по ключевым требованиям Киеву.