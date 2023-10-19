19 октября 2023

На курганца возбудили уголовное дело после ДТП с двумя машинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Жителя Кургана задержали после того, как он пытался скрыться от полиции и устроил ДТП Фото:

На ранее судимого жителя Кургана возбудили уголовное дело после того, как он, скрываясь от сотрудников полиции, врезался в грузовик. В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«Утром 12 октября в районе дома №37 по улице Пролетарской пьяный житель города, не имеющий водительских прав, управляя автомобиля Ford Focus, при попытке скрыться от сотрудников полиции выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-32022. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью. Следователем СУ УМВД России возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас виновник ДТП задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль городской прокуратурой.

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На ранее судимого жителя Кургана возбудили уголовное дело после того, как он, скрываясь от сотрудников полиции, врезался в грузовик. В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Утром 12 октября в районе дома №37 по улице Пролетарской пьяный житель города, не имеющий водительских прав, управляя автомобиля Ford Focus, при попытке скрыться от сотрудников полиции выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-32022. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью. Следователем СУ УМВД России возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства. Сейчас виновник ДТП задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль городской прокуратурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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