На курганца возбудили уголовное дело после ДТП с двумя машинами

На ранее судимого жителя Кургана возбудили уголовное дело после того, как он, скрываясь от сотрудников полиции, врезался в грузовик. В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.
«Утром 12 октября в районе дома №37 по улице Пролетарской пьяный житель города, не имеющий водительских прав, управляя автомобиля Ford Focus, при попытке скрыться от сотрудников полиции выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-32022. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью. Следователем СУ УМВД России возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.
Сейчас виновник ДТП задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль городской прокуратурой.
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