Эвакуация чиновников вскрыла бардак в мэрии Екатеринбурга

20 октября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Организаторы парируют, что не работал только один выход (на фото — центральный) Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время плановой эвакуации в мэрии Екатеринбурга днем 20 октября чиновники якобы (организаторы опровергают) не смогли воспользоваться несколькими эвакуационными выходами. Об этом URA.RU рассказали два участника тренировки. Ее провели в 16:00. Один городской чиновник сказал, что, по его данным, «значительное количество человек ломанулось к выходу из мэрии со стороны Банковского переулка». «Но им не открыли — в той части здания уже несколько недель идет ремонт», — поделился он. «Не в курсе насчет Банковского, но слышал, что оказались закрыты несколько эвакуационных выходов. А если бы случилось реальное ЧП?» — задался вопросом другой источник. Третий собеседник — знакомый с деталями учений — пояснил: «С Банковского один выход был открыт, а второй закрыт — в связи с ремонтом первого этажа. Вообще, такие мероприятия и проводятся для того, чтобы увидеть недостатки, если они есть, и устранить их, чтобы при реальной угрозе все сработали четко, как часы». Отмечается также, что все подразделения заранее были предупреждены об эвакуации и ее способах. «20 октября в 16:03 в здании администрации города Екатеринбурга была проведена тренировка действий при включении сигнала „Пожарная тревога“. Проверялась работа системы оповещения, были открыты все шесть запасных выходов, используемых для эвакуации людей. В соответствии с нормативом при включении сигнала люди должны покинуть здание в течение 13 минут — указанный норматив был выполнен.», — прокомментировали в пресс-службе администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время плановой эвакуации в мэрии Екатеринбурга днем 20 октября чиновники якобы (организаторы опровергают) не смогли воспользоваться несколькими эвакуационными выходами. Об этом URA.RU рассказали два участника тренировки. Ее провели в 16:00. Один городской чиновник сказал, что, по его данным, «значительное количество человек ломанулось к выходу из мэрии со стороны Банковского переулка». «Но им не открыли — в той части здания уже несколько недель идет ремонт», — поделился он. «Не в курсе насчет Банковского, но слышал, что оказались закрыты несколько эвакуационных выходов. А если бы случилось реальное ЧП?» — задался вопросом другой источник. Третий собеседник — знакомый с деталями учений — пояснил: «С Банковского один выход был открыт, а второй закрыт — в связи с ремонтом первого этажа. Вообще, такие мероприятия и проводятся для того, чтобы увидеть недостатки, если они есть, и устранить их, чтобы при реальной угрозе все сработали четко, как часы». Отмечается также, что все подразделения заранее были предупреждены об эвакуации и ее способах. «20 октября в 16:03 в здании администрации города Екатеринбурга была проведена тренировка действий при включении сигнала „Пожарная тревога“. Проверялась работа системы оповещения, были открыты все шесть запасных выходов, используемых для эвакуации людей. В соответствии с нормативом при включении сигнала люди должны покинуть здание в течение 13 минут — указанный норматив был выполнен.», — прокомментировали в пресс-службе администрации.