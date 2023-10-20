Челябинцы стали чаще травиться спиртным. Инфографика

Роспотребнадзор: число отравлений спиртным среди челябинцев увеличилось на 53%
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В третьем квартале 2023 года зафиксировано 132 случая отравлений спиртным Фото:

В Челябинской области в третьем квартале текущего года увеличилось количество случаев отравления спиртным — на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«На втором месте по количеству случаев бытовых отравлений химической этиологии находится группа отравлений спиртосодержащей продукцией (132 случая). На первом — наркотическими веществами (446), на третьем — другими мониторируемыми видами (110). В третьем квартале 2022 года группа отравлений спиртным находилась на четвертом месте (86 случаев)», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в текущем году, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, количество отравлений увеличилось во всех группах. Среди обратившихся с отравлением наркотиками, спиртным и другими видами большинство — мужчины. Женщины чаще поступают в медучреждения с отравлением лекарственными препаратами. Случаев отравления пищей у мужчин и женщин одинаковое количество.

Отравления с летальным исходом регистрируются в 85 случаях среди мужчин, в 24 случаях среди женщин. При этом количество смертей сильно увеличилось в сравнении с прошлогодними показателями: девять смертельных отравлений среди мужской части населения и четыре — женской.

Отравлений спиртным стало на 46 случаев больше чем в 2022 году
Отравлений спиртным стало на 46 случаев больше чем в 2022 году
Чаще всего в медучреждения с отравлением обращаются мужчины
Чаще всего в медучреждения с отравлением обращаются мужчины
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В Челябинской области в третьем квартале текущего года увеличилось количество случаев отравления спиртным — на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. «На втором месте по количеству случаев бытовых отравлений химической этиологии находится группа отравлений спиртосодержащей продукцией (132 случая). На первом — наркотическими веществами (446), на третьем — другими мониторируемыми видами (110). В третьем квартале 2022 года группа отравлений спиртным находилась на четвертом месте (86 случаев)», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, в текущем году, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, количество отравлений увеличилось во всех группах. Среди обратившихся с отравлением наркотиками, спиртным и другими видами большинство — мужчины. Женщины чаще поступают в медучреждения с отравлением лекарственными препаратами. Случаев отравления пищей у мужчин и женщин одинаковое количество. Отравления с летальным исходом регистрируются в 85 случаях среди мужчин, в 24 случаях среди женщин. При этом количество смертей сильно увеличилось в сравнении с прошлогодними показателями: девять смертельных отравлений среди мужской части населения и четыре — женской.
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© Служба новостей «URA.RU»
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