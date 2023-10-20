Челябинцы сметают с прилавков лимоны и мед

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, лимоны, магазин, продукты питания
Челябинцы стали в два раза больше покупать лимонов Фото:

Жители Челябинска в сентябре сметали с прилавков лимоны и мед. Как URA.RU сообщила пресс-служба гипермаркетов «Ашан», продажи цитрусовой культуры с приходом осени удвоились.

«В Челябинске за сентябрь купили порядка 2,5 тонны лимонов. Это на 111% больше, чем в августе. Также повышенным спросом стал пользоваться мед», — рассказали в пресс-службе торговой сети.

Значительно увеличились и продажи свежего имбиря, малинового варенья, замороженной клюквы. Аналитики торговой сети заметили, что в сентябре покупатели в целом по стране стали чаще отдавать предпочтения ягодно-фруктовым и белым чаям, травяным сборам. Посетители магазинов уменьшили интерес к зерновому кофе и кофе в капсулах. При этом цикорий и какао стали популярнее.

Коммерческий директор «Ашан Ритейл Россия» Ася Балабай отметила, что покупки свидетельствуют о стремлении челябинцев поддержать свой иммунитет. Другой целью стало поддержание атмосферы уюта в холодное время года.

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Жители Челябинска в сентябре сметали с прилавков лимоны и мед. Как URA.RU сообщила пресс-служба гипермаркетов «Ашан», продажи цитрусовой культуры с приходом осени удвоились. «В Челябинске за сентябрь купили порядка 2,5 тонны лимонов. Это на 111% больше, чем в августе. Также повышенным спросом стал пользоваться мед», — рассказали в пресс-службе торговой сети. Значительно увеличились и продажи свежего имбиря, малинового варенья, замороженной клюквы. Аналитики торговой сети заметили, что в сентябре покупатели в целом по стране стали чаще отдавать предпочтения ягодно-фруктовым и белым чаям, травяным сборам. Посетители магазинов уменьшили интерес к зерновому кофе и кофе в капсулах. При этом цикорий и какао стали популярнее. Коммерческий директор «Ашан Ритейл Россия» Ася Балабай отметила, что покупки свидетельствуют о стремлении челябинцев поддержать свой иммунитет. Другой целью стало поддержание атмосферы уюта в холодное время года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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