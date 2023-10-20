Челябинцы сметают с прилавков лимоны и мед

20 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали в два раза больше покупать лимонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска в сентябре сметали с прилавков лимоны и мед. Как URA.RU сообщила пресс-служба гипермаркетов «Ашан», продажи цитрусовой культуры с приходом осени удвоились. «В Челябинске за сентябрь купили порядка 2,5 тонны лимонов. Это на 111% больше, чем в августе. Также повышенным спросом стал пользоваться мед», — рассказали в пресс-службе торговой сети. Значительно увеличились и продажи свежего имбиря, малинового варенья, замороженной клюквы. Аналитики торговой сети заметили, что в сентябре покупатели в целом по стране стали чаще отдавать предпочтения ягодно-фруктовым и белым чаям, травяным сборам. Посетители магазинов уменьшили интерес к зерновому кофе и кофе в капсулах. При этом цикорий и какао стали популярнее. Коммерческий директор «Ашан Ритейл Россия» Ася Балабай отметила, что покупки свидетельствуют о стремлении челябинцев поддержать свой иммунитет. Другой целью стало поддержание атмосферы уюта в холодное время года.

Жители Челябинска в сентябре сметали с прилавков лимоны и мед. Как URA.RU сообщила пресс-служба гипермаркетов «Ашан», продажи цитрусовой культуры с приходом осени удвоились. «В Челябинске за сентябрь купили порядка 2,5 тонны лимонов. Это на 111% больше, чем в августе. Также повышенным спросом стал пользоваться мед», — рассказали в пресс-службе торговой сети. Значительно увеличились и продажи свежего имбиря, малинового варенья, замороженной клюквы. Аналитики торговой сети заметили, что в сентябре покупатели в целом по стране стали чаще отдавать предпочтения ягодно-фруктовым и белым чаям, травяным сборам. Посетители магазинов уменьшили интерес к зерновому кофе и кофе в капсулах. При этом цикорий и какао стали популярнее. Коммерческий директор «Ашан Ритейл Россия» Ася Балабай отметила, что покупки свидетельствуют о стремлении челябинцев поддержать свой иммунитет. Другой целью стало поддержание атмосферы уюта в холодное время года.