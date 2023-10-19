19 октября 2023

Пермские деревни Хрены, Парашино и Сучкино оказались под угрозой. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, деревня, дача, поселок, теплая гора
Названия деревень могут изменить Фото:

В Пермском крае из-за нового законопроекта могут исчезнуть деревни с названиями Сучкино, Парашино и Хрены. Ранее в Госдуме РФ предложили убрать неприличные названия деревень и поселков.

Деревня Хрены находится в Верещагинском районе Пермского края. По данным открытых источников, в 2010 году там проживало 78 человек. Деревня Парашино расположена в Кунгурском районе на правом берегу реки Шаква. Она известна с 1697 года. Деревня Сучкино находится в Ильинском районе.

Также под новый законопроект могут попасть деревни Тупица (Пермский район), Татарская Шишмара (Кунгурский район), Дураково (Кунгурский округ), Поносово (Кудымкарский район) и Адищево (Добрянский округ).

Среди забавных названий деревень и поселков редакция URA.RU выделила деревни Таз Русский, Черепахи, Усть-Пизя, Чикули, Ломь, Большой Ась, Малый Усекай, Ненастье, Конина, Живые, Бородино, Вишня, Чесноковка, Пузиково, Черная, Малыши, Черномясово, Копчиково, Борщовцы, Копчиково, Старая Шляпина и Новая Шляпина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому нужно запретить оскорбительные названия населенных пунктов в стране. По мнению депутатов, жители таких поселков могут подвергаться травле.

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В Пермском крае из-за нового законопроекта могут исчезнуть деревни с названиями Сучкино, Парашино и Хрены. Ранее в Госдуме РФ предложили убрать неприличные названия деревень и поселков. Деревня Хрены находится в Верещагинском районе Пермского края. По данным открытых источников, в 2010 году там проживало 78 человек. Деревня Парашино расположена в Кунгурском районе на правом берегу реки Шаква. Она известна с 1697 года. Деревня Сучкино находится в Ильинском районе. Также под новый законопроект могут попасть деревни Тупица (Пермский район), Татарская Шишмара (Кунгурский район), Дураково (Кунгурский округ), Поносово (Кудымкарский район) и Адищево (Добрянский округ). Среди забавных названий деревень и поселков редакция URA.RU выделила деревни Таз Русский, Черепахи, Усть-Пизя, Чикули, Ломь, Большой Ась, Малый Усекай, Ненастье, Конина, Живые, Бородино, Вишня, Чесноковка, Пузиково, Черная, Малыши, Черномясово, Копчиково, Борщовцы, Копчиково, Старая Шляпина и Новая Шляпина. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому нужно запретить оскорбительные названия населенных пунктов в стране. По мнению депутатов, жители таких поселков могут подвергаться травле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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