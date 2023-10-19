В Пермском крае из-за нового законопроекта могут исчезнуть деревни с названиями Сучкино, Парашино и Хрены. Ранее в Госдуме РФ предложили убрать неприличные названия деревень и поселков.
Деревня Хрены находится в Верещагинском районе Пермского края. По данным открытых источников, в 2010 году там проживало 78 человек. Деревня Парашино расположена в Кунгурском районе на правом берегу реки Шаква. Она известна с 1697 года. Деревня Сучкино находится в Ильинском районе.
Также под новый законопроект могут попасть деревни Тупица (Пермский район), Татарская Шишмара (Кунгурский район), Дураково (Кунгурский округ), Поносово (Кудымкарский район) и Адищево (Добрянский округ).
Среди забавных названий деревень и поселков редакция URA.RU выделила деревни Таз Русский, Черепахи, Усть-Пизя, Чикули, Ломь, Большой Ась, Малый Усекай, Ненастье, Конина, Живые, Бородино, Вишня, Чесноковка, Пузиково, Черная, Малыши, Черномясово, Копчиково, Борщовцы, Копчиково, Старая Шляпина и Новая Шляпина.
Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому нужно запретить оскорбительные названия населенных пунктов в стране. По мнению депутатов, жители таких поселков могут подвергаться травле.
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