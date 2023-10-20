Полпред УрФО оценил важность чемпионата «Абилимпикс»

20 октября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Якушев отметил, что на соревнованиях можно поверить в себя, обрести новых друзей и единомышленников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред УрФО Владимир Якушев отметил важность Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На приветствии финалистов он отметил, что эти соревнования — возможность показать всей стране свои таланты. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента РФ по УрФО. «Ваш путь к поставленным целям не всегда прост. Но благодаря упорству и силе воли вы достигаете блестящих результатов. И тем самым вдохновляете других на большие свершения», — обратился полпред к участникам чемпионата. Соревнование проходит в трех возрастных группах: школьники от 14 лет и старше, студенты и специалисты. Участники состязаются в 49 основных компетенциях: сфера услуг, информационные технологии, промышленность, питание, медицина, ремесленное дело и другие. Отдельно нужно отметить пять презентационных компетенций: «Изготовление мороженого», «Звукорежиссура», «Мастер по приготовлению пиццы», «Вокал» и «Электропривод и автоматика». Финал «Абилимпикса» проходит в Москве. Три дня будут соревноваться 750 участников-победителей из 76 регионов России. Отличительная черта чемпионата 2023 года — в нем впервые принимают участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Инфографика: официальный сайт полпреда в УрФО [http://uralfo.gov.ru/] Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред УрФО Владимир Якушев отметил важность Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На приветствии финалистов он отметил, что эти соревнования — возможность показать всей стране свои таланты. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента РФ по УрФО. «Ваш путь к поставленным целям не всегда прост. Но благодаря упорству и силе воли вы достигаете блестящих результатов. И тем самым вдохновляете других на большие свершения», — обратился полпред к участникам чемпионата. Соревнование проходит в трех возрастных группах: школьники от 14 лет и старше, студенты и специалисты. Участники состязаются в 49 основных компетенциях: сфера услуг, информационные технологии, промышленность, питание, медицина, ремесленное дело и другие. Отдельно нужно отметить пять презентационных компетенций: «Изготовление мороженого», «Звукорежиссура», «Мастер по приготовлению пиццы», «Вокал» и «Электропривод и автоматика». Финал «Абилимпикса» проходит в Москве. Три дня будут соревноваться 750 участников-победителей из 76 регионов России. Отличительная черта чемпионата 2023 года — в нем впервые принимают участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.