Полпред УрФО оценил важность чемпионата «Абилимпикс»

Полпред УрФО Владимир Якушев отметил важность Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На приветствии финалистов он отметил, что эти соревнования — возможность показать всей стране свои таланты. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента РФ по УрФО.
«Ваш путь к поставленным целям не всегда прост. Но благодаря упорству и силе воли вы достигаете блестящих результатов. И тем самым вдохновляете других на большие свершения», — обратился полпред к участникам чемпионата. Соревнование проходит в трех возрастных группах: школьники от 14 лет и старше, студенты и специалисты.
Участники состязаются в 49 основных компетенциях: сфера услуг, информационные технологии, промышленность, питание, медицина, ремесленное дело и другие. Отдельно нужно отметить пять презентационных компетенций: «Изготовление мороженого», «Звукорежиссура», «Мастер по приготовлению пиццы», «Вокал» и «Электропривод и автоматика».
Финал «Абилимпикса» проходит в Москве. Три дня будут соревноваться 750 участников-победителей из 76 регионов России. Отличительная черта чемпионата 2023 года — в нем впервые принимают участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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