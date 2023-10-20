В ХМАО подскочили цены на овощи

Росстат: в ХМАО помидоры подорожали на 13%

С начала осени стоимость помидоров выросла сразу на 13% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на огурцы и помидоры. Средняя стоимость последних с начала осени увеличилась сразу на 13%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата.

«В конце августа средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составляла 164 рубля. Сейчас цена выросла до 185 рублей (рост на 13%)», — следует из данных предоставленных ведомством. Стоимость килограмма свежих огурцов при этом подскочила с 97 до 103 рублей — на 6,8%.

Самые дорогие в регионе помидоры и огурцы, по данным исследования Росстата, сейчас продают в Белоярском. Килограмм овощей там стоит по 192 и 126 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало о продуктах, которые больше всего подешевели в ХМАО. Тогда в первую очередь речь шла про масло и макароны.