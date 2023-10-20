В ХМАО подскочили цены на овощи

Росстат: в ХМАО помидоры подорожали на 13%
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, овощи, торговый центр, покупатели, фрукты, магазин, супермаркет, продукты питания
С начала осени стоимость помидоров выросла сразу на 13% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на огурцы и помидоры. Средняя стоимость последних с начала осени увеличилась сразу на 13%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата.

«В конце августа средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составляла 164 рубля. Сейчас цена выросла до 185 рублей (рост на 13%)», — следует из данных предоставленных ведомством. Стоимость килограмма свежих огурцов при этом подскочила с 97 до 103 рублей — на 6,8%.

Самые дорогие в регионе помидоры и огурцы, по данным исследования Росстата, сейчас продают в Белоярском. Килограмм овощей там стоит по 192 и 126 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало о продуктах, которые больше всего подешевели в ХМАО. Тогда в первую очередь речь шла про масло и макароны.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на огурцы и помидоры. Средняя стоимость последних с начала осени увеличилась сразу на 13%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «В конце августа средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составляла 164 рубля. Сейчас цена выросла до 185 рублей (рост на 13%)», — следует из данных предоставленных ведомством. Стоимость килограмма свежих огурцов при этом подскочила с 97 до 103 рублей — на 6,8%. Самые дорогие в регионе помидоры и огурцы, по данным исследования Росстата, сейчас продают в Белоярском. Килограмм овощей там стоит по 192 и 126 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало о продуктах, которые больше всего подешевели в ХМАО. Тогда в первую очередь речь шла про масло и макароны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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