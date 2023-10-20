Курганский губернатор Шумков рассказал, как зарабатывал в детстве

Губернатор Шумков в детстве зарабатывал колкой дров и уборкой дворов

20 октября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Шумков рассказал, кем ему приходилось работать в детстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, кем ему приходилось работать в детстве, чтобы заработать на карманные расходы. Губернатор сообщил, что он трудился кольщиком дров, уборщиков дворов и грузчиком. «Сейчас молодежь учат зарабатывать более прагматично. Я с 13 лет, чтобы иметь свои карманные деньги, начал колоть дрова в детском садике. Чтобы иметь сумму, которой я мог распоряжаться. В 14 лет я продолжал тем, что чистил дворы после КРС. Мне эта работа давалась достаточно легко, потому что я с детства привык работать. В 15 лет я работал грузчиком», — рассказал Шумков в интервью, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Глава региона также добавил, что в детстве у него практически не было свободного времени. Ранее губернатор Вадим Шумков в большом интервью рассказал о том, что в Кургане подрядчики отказываются от строек из-за нехватки специалистов, в частности, инженеров и строителей. Также глава региона сообщил о том, когда достроят улицу Коли Мяготина. Ее ремонт планируют закончить в 2024 году. По словам губернатора, дополнительное время нужно для усадки грунта.

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, кем ему приходилось работать в детстве, чтобы заработать на карманные расходы. Губернатор сообщил, что он трудился кольщиком дров, уборщиков дворов и грузчиком. «Сейчас молодежь учат зарабатывать более прагматично. Я с 13 лет, чтобы иметь свои карманные деньги, начал колоть дрова в детском садике. Чтобы иметь сумму, которой я мог распоряжаться. В 14 лет я продолжал тем, что чистил дворы после КРС. Мне эта работа давалась достаточно легко, потому что я с детства привык работать. В 15 лет я работал грузчиком», — рассказал Шумков в интервью, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Глава региона также добавил, что в детстве у него практически не было свободного времени. Ранее губернатор Вадим Шумков в большом интервью рассказал о том, что в Кургане подрядчики отказываются от строек из-за нехватки специалистов, в частности, инженеров и строителей. Также глава региона сообщил о том, когда достроят улицу Коли Мяготина. Ее ремонт планируют закончить в 2024 году. По словам губернатора, дополнительное время нужно для усадки грунта.