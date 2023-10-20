Губернатор Шумков назвал причину, по которой подрядчики отказываются от строек

Курганским подрядчикам не хватает инженеров и строителей

По словам Шумкова, подрядчики испытывают острый кадровый голод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причину, по которой подрядчики не берутся строить объекты. По его словам, это связано с нехваткой кадров строительных специальностей. Об этом глава региона заявил в интервью пресс-службе правительства.

«Хотим передать администрации Кургана дополнительное финансирование и объем работ по благоустройству и ремонту. Но коллеги уже нас молят, чтобы эти деньги не давали, потому что некому работать. Они по три-четыре аукциона проводят на каждый объект, но никто не заявляется. Потому что остро не хватает инженеров, специалистов строительных специальностей. Их сейчас днем с огнем не сыскать. Подобные примеры можно проводить и по ряду других направлений», — рассказал Шумков в большом интервью, опубликованном в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что он поручил департаменту образования и руководителям школ более детально заниматься профориентационным обучением. По его словам, сейчас это важная задача, которая в перспективе позволит избежать кадровых проблем.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков предупредил горожан, что улицу Мяготина доремонтируют в 2024 году. Глава региона объяснил, что это необходимо для усадки грунта.