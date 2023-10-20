Улицу Коли Мяготина в Кургане доремонтируют в 2024 году

По словам губернатора Вадима Шумкова, сразу полностью заасфальтировать участки не получится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на ремонтируемых участках улицы Коли Мяготина финальный слой асфальта смогут уложить только в 2024 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, что это нужно для усадки грунта.

«Было принято решение, что мы по улице Коли Мяготина проводим ремонт, меняем везде трубы и постараемся в этом году сделать асфальт так называемым нижним слоем. Чтобы в следующем году, когда грунт осядет, уже сделать дорогу во втором покрытии и отремонтировать одновременно все тротуары», — рассказал Шумков в интервью, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Он объяснил, что во время ремонта рабочие достают огромное количество грунта, который потом засыпается обратно. Когда там будут ездить автомобили, грунт сначала станет проседать. «Если сейчас заасфальтировать капитально дороги и тротуары, то это дело может поползти вниз», — добавил губернатор.

Летом в городе был отремонтирован участок улицы Коли Мяготина, расположенный между улицами Томина и Красина. На улице проходит работа по замене ветхих коммунальных сетей. Работы по обновлению планируют завершить до конца года.