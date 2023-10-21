Иммунолог раскрыла, будет ли в России осенью волна эпидемий

Иммунолог Калинина: в России ожидается спокойный эпидемический сезон

21 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Респираторные инфекции не будут удваивать нагрузку на иммунную систему при попадании в организм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Штамм гриппа, который будет в России в нынешнем эпидемическом сезоне, хорошо отвечает на лекарственную терапию. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина, отметив, что эпидемиологический сезон должен пройти спокойно. «Чем можно обрадовать потенциальных больных, это тем, что нынешний грипп чувствителен к лекарствам, которые использовались и ранее. Самое главное, что этот вид гриппа, который сейчас идет, отвечает на общепринятую лекарственную терапию. Нынешний эпидемиологический сезон должен пройти спокойно», — сказала Наталья Калинина. При этом, отметила доктор медицинских наук, разные респираторные инфекции не будут удваивать нагрузку на иммунную систему при попадании в организм. «Возбудители тоже хотят своего приоритета, так что суммации не должно быть. Я имею в виду все реакции, которые есть: температура, слабость, боль в суставах, ринит, боли в горле. Это будет, но чтобы оно усилилось за счет добавления другой инфекции — вряд ли», — заключила собеседница агентства. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко сообщила, что в России ожидается тридемия, или тройная эпидемия. Она будет включать в себя сезонные вирусы, грипп и COVID-19. Эсауленко добавила, что также следует учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штамм гриппа, который будет в России в нынешнем эпидемическом сезоне, хорошо отвечает на лекарственную терапию. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина, отметив, что эпидемиологический сезон должен пройти спокойно. «Чем можно обрадовать потенциальных больных, это тем, что нынешний грипп чувствителен к лекарствам, которые использовались и ранее. Самое главное, что этот вид гриппа, который сейчас идет, отвечает на общепринятую лекарственную терапию. Нынешний эпидемиологический сезон должен пройти спокойно», — сказала Наталья Калинина. При этом, отметила доктор медицинских наук, разные респираторные инфекции не будут удваивать нагрузку на иммунную систему при попадании в организм. «Возбудители тоже хотят своего приоритета, так что суммации не должно быть. Я имею в виду все реакции, которые есть: температура, слабость, боль в суставах, ринит, боли в горле. Это будет, но чтобы оно усилилось за счет добавления другой инфекции — вряд ли», — заключила собеседница агентства. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко сообщила, что в России ожидается тридемия, или тройная эпидемия. Она будет включать в себя сезонные вирусы, грипп и COVID-19. Эсауленко добавила, что также следует учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней.